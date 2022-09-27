IKEA美食曝光！肉桂蘋果霜淇淋開賣 肉桂捲「這天」15元
假日愛逛IKEA的朋友們，又有新美食可以嘗鮮了！10月是肉桂飄香的月份，IKEA推出全新的「肉桂蘋果霜淇淋」，還有期間限定的花生醬核桃肉桂捲與焦糖核桃肉桂捲，響應10月4日肉桂捲節，當天更祭出一日限定價15元，肉桂控一定要先衝。隨著天氣轉涼，HOLA近期則以台灣高山文化為靈感，打造「百岳香氛」系列5款全新調香，讓居家氛圍開始換季。
逛完IKEA必吃霜淇淋，IKEA即起推出全新的「肉桂蘋果霜淇淋」，使用奧地利蘋果汁製成的蘋果霜淇淋，加上淡淡的肉桂香點綴，酸甜不膩口，並搭配焦糖香氣豐富層次。此外，期間限定推出花生醬核桃肉桂捲、焦糖核桃肉桂捲，原價40元，因應10月4日肉桂捲節，在節日當天只要花15元就能吃到。
迎接10月底的萬聖節，節慶點心也來報到，IKEA推出幽靈餅乾、經典的巧克力樹幹蛋糕，以及日式點心白玉佐黑糖風味漿，用台灣糯米製成的麻糬淋上黑糖漿，讓甜點控無法拒絕。除此之外，IKEA瑞典餐廳推出期間限定的新菜色，包括干貝烏龍麵（250元）、和風干貝沙拉（149元）、白酒肋排佐薏仁（380元）、素豬排青醬義大利麵（198元），新品曝光一次看。
隨著天氣漸漸轉涼，HOLA「hoi!好好生活」的居家新品開始換季，hoi!以台灣高山文化為靈感，打造專屬於這片土地的百岳香氛系列，挑選有「台灣五嶽」之稱的山岳及氣味，研製出玉山薔薇、秀姑巒山虎杖、北大武山百合、南湖大山杜鵑、雪山冬青等5種清爽調香，為家中增添沉穩舒心的療癒感。