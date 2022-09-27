台南18所重點學校「生生用平板」數位學習縮小城鄉差距

為積極推動教育部中小學數位學習精進方案，台南市於今年 2 月率先全國成立數位學習推動辦公室，於 111 學年度開學後立即啟動「班班有網路 生生用平板」計劃。計 12 所國小、 6 所國中為計畫重點學校，南市府今 (27) 日召開記者會。教育部資訊及科技教育司長李政軒、台南市長黃偉哲特別到金城國中與學生討論病毒的繁殖與傳播，現場並透過遠距視訊，讓金城國中及左鎮國中同學一起共學，氣氛熱絡。

我是廣告 請繼續往下閱讀

黃偉哲表示，南市府希望透過數位教育的推動，拉近城鄉之間的數位差距，期盼全市的學生在這波數位轉型浪潮下，超前部屬，成為下個數位世代人才。黃偉哲說，這 18 所重點學校從市區到偏鄉，分布在南市各個縣市鄉鎮，期望在 18 校的領航下，以 111 年作為智慧學習元年，以校帶校，讓課堂有了科技的輔助，讓學生能在小小的教室裡看見世界。

教育局長鄭新輝指出，教育局 4 年來全面推動「智慧科技力」，培養學生善用科技解決問題， 111 學年度開學後立即啟動「生生用平板」計畫，全市教師完成教育部指定的 A1 、 A2 數位學習工作坊，達成率已超過 90% ，為全國第一。此外，台南市教育局率先整合科技與課程專家成立數位學習辦公室，同時也率先選拔 18 所重點學校，研發具特色的多元數位教學主題與課程模組，透過優質的教師團隊，運用校際聯盟、以校帶校的推廣模式，每年倍增重點發展學校，預計在四年內，可以讓台南校校都是數位學習具特色的重點發展學校。

▲台南市18所重點學校正式啟動「生生用平板」計畫，三大主軸發展智慧學習（圖／記者林怡孜攝，2022,09,27）

數位學習推動計畫辦公室主任高誌健表示，「生生用平板」計畫包括載具、網路、數位內容及平台，將協助 18 所學校整合應用，同時建構元宇宙、新興科技與遊戲式學習三大主軸，推動虛實整合、沈浸式學習、科技自學力與跨域整合等四大模式，發展符應未來數位學習趨勢的課程。