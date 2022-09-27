首創共享機車訂閱制　「WeMo PASS」正式上線

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WeMo執行長劉于遜表示，此服務設計理念以最貼近消費者行為出發，推翻以往對共享機車的分鐘數想像，改以訂閱模式讓消費者在經常騎乘的趟次可以輕鬆自在租借，並享受專屬打造好康的 WeMo 生活圈。全新「WeMo PASS」訂閱服務，目的在於為廣大用路人創造，日常出行的每一趟騎乘更能於無時間壓力下，自在享有無拘束限制的日常出行體驗，除省去租車前的準備時間，以及免擔心每月購買固定里程數與小時數的方案未使用完的過剩浪費時數，更可以騎越多省越多。
訂閱服務後，將不受限訂閱的趟次與時數限制所綑綁，讓用戶無負擔的享受騎乘體驗。而三大權益中，用戶除了享免費趟數外，WeMo 更是搶先所有業者推出『騎乘前 3 分鐘，從容開騎的貼心服務』。經 WeMo 敏捷團隊觀察發現，大多數用戶在騎乘前的準備都較匆忙，平均從租車到發動機車的時間平均落在約 1-3分鐘，因此在「WeMo PASS」的用戶權益中，特別納入會員租借後只要時數、哩程數皆為 0 的狀態下，可享有 3 分鐘的準備時間，讓用戶能安心從容整裝完再出發。因此加入「WeMo PASS」後，不僅趟趟出行即享優惠外，還可騎越多省越多，騎滿20趟以上(包含)即可享現折 8 折優惠。
WeMo 本次推出全新訂閱制服務，同時攜手號召廣大知名國際餐飲、生活消費、活動娛樂品牌業者們齊響應加入。其中，「吉豚屋KATSUYA」、「乾杯超市」與各大知名業者，紛紛搶先加入「WeMo PASS」生活圈一環，共同為環境永續盡一份心力外，也祭出多項好康福利回饋「WeMo PASS」專屬會員，鼓勵大眾一起愛護環境做ESG，並透過日常使用共享機車服務，助政府推廣2050淨零碳排政策，打造智慧城市走向國際。
此外，WeMo 首週更加碼限定活動！即起凡加入「WeMo PASS」會員還有機會抽中全球首創第一個「碳中和」音樂節-《太空港藝術音樂嘉年華》三日票，與太空港表演藝人合照。另，首月加入還可抽， WeMo 與 華納兄弟合作由巨石強森領銜主演的「黑亞當」電影首輪兌換券，此外還可再抽 WeMo 限量聯名插畫家雨衣。