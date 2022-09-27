周玉蔻效應！挺周就投「XXX」街頭發酵

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鄭寶清貼文直指周玉蔻就是媒體界的「政治蟑螂」，更是民進黨所豢養壯大的政治側翼及打手，只會左手拿民進黨從中央到地方政府的各種琳琅滿目標案，右手却是沾滿鮮血幫助民進黨來追殺政敵，如此無恥至極且惡毒成性的假面媒體人周玉蔻，若不是魔鬼，還有什麼是魔鬼呢？
鄭寶清並指出，在他登記參選桃園市長時，周玉蔻指控他拿中共的錢，把他抹黑栽贓為中共同路人，而周玉蔻在被鄭寶清按鈴申告後不久，竟然就在9月6日邀請鄭運鵬上她的廣播節目「邀功」，吹捧鄭運鵬的立委政績與參選桃園市長的願景，企圖在「造神」成功讓鄭運鵬當選桃園市長後，可以再重施故技「討人情」拿標案。
鄭寶清強調，鄭運鵬上周玉蔻節目以為就能因此鞏固桃園的綠營基層票源，如果選民真的把選票投給鄭運鵬，豈不就是投給真正的魔鬼周玉蔻嗎？
除了鄭寶清，國民黨桃園市議員謝克洋也仿效台北街頭出現的看板，在中壢區重要路口推「票投民進黨，就是支持周玉蔻」的文宣影片。謝克洋說，周玉蔻仗勢欺人，不斷利用她在媒體的影響力霸凌其他人，就像前桃園市議員王浩宇，利用在網路的影響力去欺負跟他立場不同的選民，她們的行為都是民進黨惡意放縱的，因此想透過這個影片告訴大家，票投民進黨就是支持周玉蔻繼續霸凌老百姓。
謝克洋說，希望透過微薄之力，讓大家知道周玉蔻是多麼惡質，她不是民意代表無法下架她，但是可以選擇集體拒看她的節目，也歡迎各位民眾經過這些電子看板時，都能夠打卡拍照留念。謝克洋說，「畢竟桃園市水很深，什麼時候看板會『被』下架我都不知道。」