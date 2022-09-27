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周玉蔻效應！挺周就投「XXX」街頭發酵

▲謝克洋說，周玉蔻不是民意代表無法下架她，但是可以選擇集體拒看她的節目，也歡迎各位民眾經過這些電子看板時，都能夠打卡拍照留念。（圖／翻攝「謝克洋」粉絲專頁）
▲謝克洋說，周玉蔻不是民意代表無法下架她，但是可以選擇集體拒看她的節目，也歡迎各位民眾經過這些電子看板時，都能夠打卡拍照留念。（圖／翻攝「謝克洋」粉絲專頁）

記者李春台／桃園報導

2022-09-27 16:09:41

名嘴周玉蔻近日猛攻國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴緋聞案，還在自己主持的節目中呼籲，「投給陳時中就是投給周玉蔻」。周玉蔻言論引發社會熱議，無黨籍桃園市長參選人鄭寶清之前遭周玉蔻批為「中共同路人」，他今（27）日在臉書發文指出，「投鄭運鵬，就是投給魔鬼周玉蔻！」

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鄭寶清貼文直指周玉蔻就是媒體界的「政治蟑螂」，更是民進黨所豢養壯大的政治側翼及打手，只會左手拿民進黨從中央到地方政府的各種琳琅滿目標案，右手却是沾滿鮮血幫助民進黨來追殺政敵，如此無恥至極且惡毒成性的假面媒體人周玉蔻，若不是魔鬼，還有什麼是魔鬼呢？


鄭寶清並指出，在他登記參選桃園市長時，周玉蔻指控他拿中共的錢，把他抹黑栽贓為中共同路人，而周玉蔻在被鄭寶清按鈴申告後不久，竟然就在9月6日邀請鄭運鵬上她的廣播節目「邀功」，吹捧鄭運鵬的立委政績與參選桃園市長的願景，企圖在「造神」成功讓鄭運鵬當選桃園市長後，可以再重施故技「討人情」拿標案。


鄭寶清強調，鄭運鵬上周玉蔻節目以為就能因此鞏固桃園的綠營基層票源，如果選民真的把選票投給鄭運鵬，豈不就是投給真正的魔鬼周玉蔻嗎？

▲鄭寶清強調，鄭運鵬上周玉蔻節目以為就能因此鞏固桃園的綠營基層票源，如果選民真的把選票投給鄭運鵬，豈不就是投給真正的魔鬼周玉蔻嗎？（圖／翻攝「鄭寶清」粉絲專頁）
▲鄭寶清強調，鄭運鵬上周玉蔻節目以為就能因此鞏固桃園的綠營基層票源，如果選民真的把選票投給鄭運鵬，豈不就是投給真正的魔鬼周玉蔻嗎？（圖／翻攝「鄭寶清」粉絲專頁）
除了鄭寶清，國民黨桃園市議員謝克洋也仿效台北街頭出現的看板，在中壢區重要路口推「票投民進黨，就是支持周玉蔻」的文宣影片。謝克洋說，周玉蔻仗勢欺人，不斷利用她在媒體的影響力霸凌其他人，就像前桃園市議員王浩宇，利用在網路的影響力去欺負跟他立場不同的選民，她們的行為都是民進黨惡意放縱的，因此想透過這個影片告訴大家，票投民進黨就是支持周玉蔻繼續霸凌老百姓。


謝克洋說，希望透過微薄之力，讓大家知道周玉蔻是多麼惡質，她不是民意代表無法下架她，但是可以選擇集體拒看她的節目，也歡迎各位民眾經過這些電子看板時，都能夠打卡拍照留念。謝克洋說，「畢竟桃園市水很深，什麼時候看板會『被』下架我都不知道。」

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