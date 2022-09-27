吳念軒主持金馬「看齊劉冠廷」 求救前輩：被刪好友了
吳念軒接下金馬紅毯主持處女秀，今（27）日在記者會上透露傳訊向大鶴（林鶴軒）討教經驗，竟發現被刪LINE好友，吳念軒改用Instagram聯繫，大鶴才說他掉手機，舊帳號救不回來，那大鶴給什麼意見？吳念軒笑說還沒問，倒是主持搭檔楊千霈給足信心，表示吳念軒表現90分，「比跟大鶴搭檔好。」
吳念軒主持向前輩劉冠廷看齊，「他從第54屆遞獎，到第58屆主持、得獎，每一個環節都參與到，很為他開心，希望明年以入圍身分來。」不過吳念軒正在軋戲《仙女姐姐來我家》，預計拍到11月，同時消化劇本台詞和主持功課，他笑說：「我的身體需要處在緊繃狀態，但是接到主持的時候還是非常開心。」
楊千霈第13度接下主持棒，和吳念軒靠傳訊傳承經驗，「小時候出來自己摸索，沒人說什麼別做，現在有機會跟小鮮肉合作，爬了念軒的訪問，覺得他很可愛，期待我們的火花。」楊千霈5年前訪問過吳念軒，對他印象是文靜、不講話，沒想到這次合作，感受到吳念軒天然萌發的可愛氣息，「不自覺會被他逗樂。」
過了13年楊千霈始終與典禮主持無緣，她表示：「無所謂，這是一種傳承，我帶的搭檔都不一樣，互相切磋給意見，受福的是觀眾。」她也認為典禮形式一直在變，像是奧斯卡也曾經沒有主持人，能參與紅毯主持已經很開心，「明年是一甲子，期待在金馬殿堂看不同片子，過程才是最重要。」