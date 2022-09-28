今日最聚焦／想飛出國！醫籲「做2事、帶3法寶」不掃遊興

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許多民眾已準備訂購機票出國旅遊，黃建賢提醒，出國前，要先了解當地有哪些流行病，並應先接種對應的疫苗，例如若是要去非洲，可能有黃熱病、瘧疾等疾病，就要先預防性投藥或是打疫苗，而若是要去已開發國家或是開發中國家，則要注意流行性感冒或是新冠疫情。
「那當然你要把自己身體健康準備好！」黃建賢分享，如果要增加身體抵抗力，要睡眠充足、均衡的飲食運動，讓自己的身體處在比較好的健康狀態，才不會因為出國旅遊時，因為抵抗力不好生病減少遊興。
黃建賢進一步提醒，可準備呼吸道感染相關藥物如退燒、止咳化痰藥物，以及腹瀉等藥物，並要記得戴口罩、帶乾洗手勤消毒手部，預防新冠與腸胃道等接觸性傳染疾病。
談及口罩，黃建賢認為，國外戴口罩習慣很少，但國外許多空間都是比較開放，若是在空曠處可不必戴口罩，但國內許多場域都較為擁擠，仍容易造成呼吸道感染，因此口罩仍有必要持續戴。
新冠疫情流行2年多，黃建賢分析，不論是病毒或是細菌，最終的目標都是存活，而非殺掉宿主，因此演化過程中致死率、嚴重程度都會慢慢降低，到現在人類可說是已與新冠病毒共存。
振興醫院感染科醫師顏慕庸接受《NOWnews今日新聞》採訪時也提到，出國前最重要仍然是疫苗接種到位。由於國外戴口罩者不若國內多，而國外民眾有接種疫苗或反覆感染，體內抗體蓄能與國人不盡相同，自己仍應評估入境隨俗不戴口罩的風險。
顏慕庸也建議，可隨身攜帶酒精注意手部衛生，並事先備好一般常用的感冒藥物，另要特別當心的是，需注意造訪國家的醫療資源，以便於罹病時適時接受抗病毒藥物治療。
顏慕庸分析，新冠疫情盤踞三年屢屢發生變種，初始疫苗接種缺失、未能充分戴口罩，都是趨使病毒持續變種的最大動力，因此在最後一里路的觀察期，加上即將來臨的流感高峰期，仍建議在通風不良的密閉空間適度戴口罩。
顏慕庸呼籲，可在空曠室外空間先適度鬆綁口罩，等流感高峰期過後，如新冠病毒仍未產生變種且持續弱化，則可回歸個人自由戴口罩的意願。
顏慕庸表示，目前以BA.5病毒弱化趨勢且已長時間盤踞主流病毒株，加上全球疫苗覆蓋率逐漸到位，世界衛生組織觀察到全球個案開始下降，「似乎吾人確已看到隧道盡頭的曙光-正式邁入與病毒共存的階段」，不過顏慕庸強調，未到最後的盡頭仍需戒慎戒懼，所有防疫新生活要領仍需全體努力，同時持續監測，避免變異病毒再起。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。