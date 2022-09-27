邀新住民親子玩創意！移民署金門服務站舉辦「模擬投票」
移民署南區事務大隊金門縣服務站結合金門縣選委會，辦理「金門縣五合一模擬投票」，實際帶領新住民朋友體驗民主投票過程，並邀請高雄市家庭教育中心劉娟老師分享「親子齊步玩創意」手作吊飾活動。
金門縣服務站為了讓新住民朋友瞭解台灣選舉制度，特別邀請金門縣選委會陳立人先生針對投票流程及圈選態樣逐一說明，讓新住民進行模擬投票，內容包括查驗身分證、領票、圈票及將選票投入票匭等步驟。讓來自山東的曉美感到新奇並表示會珍惜第一次的投票，選出為大家做事的候選人。另為增進親子間的互動關係，擁有多項證照的「劉娟」老師分享從大陸江蘇為愛來台的經歷，透過政府的資訊及補助取得美容、烹飪、工業電子等多項證照，並以親子互動的故事與現場媽媽們互相交流，帶領大家手作鑰匙圈吊飾，並在祈福紙上寫下願望或祝福的文字放入吊飾，期許願望早日實現。
金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，年底即將進行選舉，移民署除讓新住民親身體驗選舉投票流程外，也呼籲民主選舉的重要，並鼓勵新住民及國人針對疑似賄選行為，應勇於檢舉並珍惜手中神聖的一票，共同維護乾淨的選風，另外提醒新住民朋友務必轉告親友，勿攜帶豬肉製品入境，或上網郵購來歷不明肉類製品，違反規定將處以高額罰款，得不償失。相關反賄選及防堵非洲豬瘟資訊可上移民署網站查詢。