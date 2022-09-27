疫情持續燒！今本土+45608、死亡+28，境外移入+242

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指揮中心表示，今日新增之45,608例本土病例，為21,296例男性、24,293例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(9,019例)，臺中市（6,154例），臺北市（5,125例），桃園市（4,220例），高雄市（4,186例），臺南市（3,033例），彰化縣（2,418例），屏東縣（1,292例），新竹縣（1,220例），雲林縣（1,212例），宜蘭縣（1,109例），苗栗縣（1,077例），新竹市（1,028例），南投縣（961例），嘉義縣（855例），基隆市（769例），花蓮縣（650例），嘉義市（526例），臺東縣（411例），金門縣（178例），澎湖縣（145例），連江縣（20例）。
指揮中心指出，今日新增28例本土病例死亡個案，為14例男性、14例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年9月4日至9月23日，死亡日期介於9月14日至9月24日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增242例境外移入個案中，為128例男性、114例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南（26例），英國及泰國（各7例），美國（6例），新加坡、土耳其及韓國（各5例），德國（4例），印尼（3例），香港、愛爾蘭、馬來西亞及日本（各1例），另170例感染國家調查中。入境日期介於今年8月27日至9月26日。
指揮中心統計，截至目前國內累計17,673,340例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,342,991例排除)，其中6,324,578例確診，分別為34,267例境外移入、6,290,257例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,912例COVID-19死亡病例，其中10,896例本土，個案居住縣市分布為新北市2,296例、臺北市1,217例、臺中市1,103例、高雄市1,013例、桃園市835例、臺南市824例、彰化縣632例、屏東縣432例、雲林縣343例、南投縣321例、苗栗縣285例、嘉義縣262例、基隆市240例、宜蘭縣226例、花蓮縣190例、嘉義市177例、新竹縣176例、臺東縣154例、新竹市119例、澎湖縣31例、金門縣20例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55254
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