2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

退休總統特勤舅甥變共諜！上訴翻供不認　更一審仍判有罪

▲曾任前總統蔣經國、李登輝侍衛室隨扈的孫姓男子，與曾任總統警衛官的外甥王姓男子，遭對岸吸收成為共諜打探國家機密，更一審仍判決有罪。（示意圖／翻攝Pexels）
▲曾任前總統蔣經國、李登輝侍衛室隨扈的孫姓男子，與曾任總統警衛官的外甥王姓男子，遭對岸吸收成為共諜打探國家機密，更一審仍判決有罪。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-09-27 16:48:17

曾任前總統蔣經國、李登輝侍衛室隨扈的孫姓男子，其外甥王姓男子也曾擔任總統警衛官，並於特勤中心特勤管制室執勤。不過孫男退役後前往中國大陸地區律師事務所工作，遭對岸情報人員吸收，教唆外甥王男蒐集總統蔡英文的不公開行程，遭檢方依國家安全法起訴，一審判決孫男有期徒刑3年4月，王男有期徒刑1年10月，兩人不服提起上訴，二審仍維持原判，後經高等法院更一審審理，最新結果出爐，兩人仍有罪，但刑期略減為2年8月與1年4月，全案仍可上訴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，孫男退役後前往中國大陸發展，遭到對岸吸收，利用其外甥王男擔任總統警衛之便，打探國家機密情報。孫男於2018年教唆王男蒐集蔡英文的不公開行程資訊，未能得逞後又轉而要求王男蒐集總統府侍衛室的值班表等情資。

一審依國家安全法判處孫、王兩人分別3年4月與1年10月有期徒刑，兩人提起上訴，並翻供不願認罪，強調一審審理時認罪只是為了換取交保。高等法院二院仍維持原判，但認為王男翻供顯無悔意，故撤銷緩刑。

而最新全案經發回更一審審理，高等法院今日判決，兩人仍然維持有罪，但酌減其刑，分別由3年4月與1年10月略減為2年8月與1年4月，全案仍可上訴。（編輯：倪浩軒）

國1五楊高架自撞「烏龜翻」！釀2人送醫　車上全是出家人

自動駕駛又出事！國1小客車猛撞工程緩撞車　車頭全毀

休息2小時把旅館變戰場！床單「染血+排泄物」　業者崩潰

廖老大退網5天閃電復出！拍桌怒譙勞工局　館長1句話狠酸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀