退休總統特勤舅甥變共諜！上訴翻供不認 更一審仍判有罪
曾任前總統蔣經國、李登輝侍衛室隨扈的孫姓男子，其外甥王姓男子也曾擔任總統警衛官，並於特勤中心特勤管制室執勤。不過孫男退役後前往中國大陸地區律師事務所工作，遭對岸情報人員吸收，教唆外甥王男蒐集總統蔡英文的不公開行程，遭檢方依國家安全法起訴，一審判決孫男有期徒刑3年4月，王男有期徒刑1年10月，兩人不服提起上訴，二審仍維持原判，後經高等法院更一審審理，最新結果出爐，兩人仍有罪，但刑期略減為2年8月與1年4月，全案仍可上訴。
據了解，孫男退役後前往中國大陸發展，遭到對岸吸收，利用其外甥王男擔任總統警衛之便，打探國家機密情報。孫男於2018年教唆王男蒐集蔡英文的不公開行程資訊，未能得逞後又轉而要求王男蒐集總統府侍衛室的值班表等情資。
一審依國家安全法判處孫、王兩人分別3年4月與1年10月有期徒刑，兩人提起上訴，並翻供不願認罪，強調一審審理時認罪只是為了換取交保。高等法院二院仍維持原判，但認為王男翻供顯無悔意，故撤銷緩刑。
而最新全案經發回更一審審理，高等法院今日判決，兩人仍然維持有罪，但酌減其刑，分別由3年4月與1年10月略減為2年8月與1年4月，全案仍可上訴。（編輯：倪浩軒）