央行總裁喊必要時祭外匯管制 新台幣終止連4貶收31.78元
美國聯準會再升息3碼，引發股匯震盪，市場擔心外資大量撤出台灣怎辦？中央銀行總裁楊金龍今（27）日面對立委詢問時表示，萬一出現大量資金撤離，將採取定匯管制手段。在央行總裁喊話及台股止跌反彈，亞幣跌勢也暫緩下，新台幣兌美元下午開始止貶回升，終場收在31.78元，升值3.8分，也終止連4個交易日貶值走勢，台北外匯經紀公司成交量11.63億美元。
美國聯準會「鷹派」升息，美元持續飆新高，資金大舉撤出擁抱美元，非美貨幣全倒，新台幣兌美元盤中也貶破31.9元，靠向也32字頭，今日早盤也開貶，一度下探31.88元。不過，下午傳出央行總裁楊金龍在立法院接受國民黨立委曾銘宗質詢時談到，若外資大舉匯出，央行將會採取外匯管制措施，加上也收紅漲48點，亞幣亦有止跌跡象，新台幣兌美元下午也止貶回升。
除了央行總裁喊話之外，亞洲主要貨幣兌美元經過前一交易日的大貶後，今日也多呈現跌多反彈或盤整格局，其中韓元就回升收在1421.50兌1美元，日圓則在144.3兌1美元盤整，而人民幣中間價貶破7字頭後，今日也續貶來到7.0722兌1美元，離岸人民幣則在7.15附近震盪。
新台幣兌美元今日早盤以31.84元、貶值2.2分開出，一度再下探31.88元，貶值6.2分，但隨著台股止跌反彈，外資賣超進一步減為63.42億元，加上央行總裁楊金龍在立法院也表示若外資大舉撤出，將採外匯管制措施，新台幣下午止貶回升，並一度來到31.766元、升值5.2分，終場收在31.78元，升值3.8分，也終止連續4個交易日貶值走勢。