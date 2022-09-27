台灣蝦皮也裁員？比照中國拿「N+2」官方證實：編制調整
東南亞電商巨頭蝦皮購物（Shopee）上週傳出，針對中國大陸員工大動作裁員後，本月26日傳出，台灣蝦皮也有至少數十多名員工被通知資遣，會比照中國蝦皮「N+2」當天就離開公司，對此，27日台灣蝦皮官方證實此事，並稱是為了提升營運效率及自主性而做調整。
據了解，昨(26日)有不少台灣員工，被通知資遣並簽有保密協議，賠償方案條件比照中國蝦皮的「N+2」。據悉，N代表的是勞動者在單位的工作年限，2N是用人單位違法解除勞動關係時，以經濟補償金為基礎支付2倍賠償，但台灣蝦皮員工被通知資遣，傳出比照中國蝦皮「N+2」。
稍早，台灣蝦皮官方證實，已對台灣辦公室中部分員工進行組織編制調整「以提升營運效率及自主性，針對相關同仁，我們將整合公司資源提供幫助和支持」同時也強調，台灣蝦皮營運現況一切正常。
綜合外媒報導，蝦皮購物母公司冬海集團創辦人李小冬，日前就曾表示，蝦皮購物之後將「以實現自足發展為目標，公司正優化運營效率。此次調整是持續增效舉措中的一部分，我們會盡力支持受影響人員妥善過渡」，並將管理高層停薪，並緊縮公司支出政策，雙管齊下幫助公司抵禦經濟放緩的威脅，此前更是已退出歐洲和拉美市場。（編輯：林莞茜）