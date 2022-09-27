南韓「元祖偶像」安七炫喊話吳建豪　可不可以再做這件事

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安七炫想對後輩說，雖然現在能在世界各地表演，從某種角度來看是幸運的，但相對的也會有不少困難，「希望後輩們能在困難的情況下保持感恩的心，更加積極的面對一切。現在正在活動中的後輩們的努力，最終會使得自己成為未來出道的後輩們，非常感謝的前輩，所以即使困難重重，也希望後輩們能克服困難開展各種活動」。
聊到出道26年，如何保持熱忱與初心？維持源源不絕的能量祕訣為何？安七炫笑說，現在不會刻意去算出道多久、在意年紀與年資，笑說：「這樣就會有勇氣面對一切，更能產生去挑戰新事物的勇氣！」並表示：「或許我之所以勇於挑戰，正是因為我不太在意這些吧。」此外，他也養成爬山、健走的習慣，透露以前年輕沒在管理的部分，現在則加倍注意，「感覺這對健康管理有不少幫助」。
新冠肺炎疫情未爆發前，安七炫曾來台拍戲，並跟吳建豪組團體「Kangta & Vanness」發行專輯《SCANDAL》，回憶起跟吳建豪工作，安七炫表示若對方還願意，他希望能再和對方合作，「據我所知Vanness現在以事業家的身分取得了很大的成功，如果再次一起發片，從練舞開始就需要投入很多的時間，他太忙不知道可不可以。如果Vanness願意我非常樂意！那時留下了許多一起活動的回憶，記得從韓國到東南亞、日本，在很多國家活動過。總之，與海外藝人一起合作，對向海外宣傳K-POP有很大的幫助，如果能再有這樣的好機會，那就太好了」。
安七炫也對台灣的粉絲喊話，他說：「因為拍電視劇等行程在台灣待過很長一段時間，有很親近的感覺，但是真的很久沒有和大家見面了。希望能快點去和大家見面，給大家聽我的音樂，看我的舞臺，一起度過愉快的時間。」《Eyes On You》已在台數位發行。
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