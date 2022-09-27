融合文化與生活的雕刻藝術家 希巨‧蘇飛進駐TTICC創作

曾入選Pulima藝術獎的臺東都蘭木雕藝術家希巨‧蘇飛，受到臺東縣政府邀請，今日進駐TTICC臺東原住民文化創意產業聚落，成為駐村藝術家，將以生活美學及原民文化為主軸，在園區進行裝置藝術創作，為TTICC打造獨特文化風貌。





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阿美族藝術家-希巨蘇飛（Siki Sufin），當初懷抱「返鄉工作」心願，定居都蘭，開始從事以漂流木為素材的創作，為人稱道的作品包括《飛鄉》、《我的翅膀會帶我回家…再見》等系列創作，藉由創作闡述自我文化之外，也因為成功營造了兼具藝術與展演空間的氛圍，將都蘭糖廠化身為藝術小鎮。希巨蘇飛曾舉辦超過30場次藝術展覽，有多項作品被全台美術館典藏。





▲阿美族藝術家-希巨蘇飛（Siki Sufin），進駐TTICC創作。（圖／主辦單位提供）

全臺灣唯一的TTICC原住民文化創意產業園區，是整合各文化創作領域智慧，凝聚新銳創作工作者、藝術家、工藝家、舞蹈家及服裝設計師的創意能量，提升原民文創產業質量，至今已有30名新銳設計工作室、20名臺灣、捷克、加拿大、香港、紐西蘭、日本等國藝術家駐村創作。此次邀請希巨蘇飛是希望借重他裝置藝術創作才華，為TTICC打造文化藝術之獨特樣貌。





TTICC匯聚原住民創作者，以傳統原住民族文化元素與精神為基礎，保存傳統工藝與發展新創工藝、藝術設計為目的，推動臺灣原住民族文化創意設計產業之發展，達成多元藝術兼容，使TTICC成為原鄉文化傳承之優良精神場所象徵，讓臺東原住民族文化創意再次進化。





其次，TTICC也將落實人才培育與串連部落產業，進而提振部落經濟，未來臺東將用快速行政效率、品味優閒時尚慢生活，推動「慢經濟」施政理念，讓文創、農特、旅遊等產業結合，翻轉臺東獨特觀光風貌，打造臺東成為優閒時尚之都。





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