淚送安倍！岸田致悼詞讚貢獻　我代表團赴國葬畫面曝

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在儀式開始之前，安倍昭惠約於下午1時25分左右，捧著安倍晉三的骨灰從東京家中出發，在經過防衛省之後抵達東京武道館，在儀隊隊長的帶領下，擔任葬禮委員長的岸田文雄、安倍昭惠和其他遺屬們一起進入會場。
安倍昭惠親手將安倍晉三的骨灰轉交給岸田文雄，岸田將它轉交給儀隊隊長，再由3名儀隊隊員將骨灰放到儀式會場。接著由擔任葬禮副委員長的官房長官松野博一宣布儀式開始，並且在全場響起國歌、進行默禱之後，會場中的螢幕開始播放安倍晉三生前影片。
影片的背景音樂正是安倍晉三生前親自演奏的《花正在開》，讓全場氣氛陷入哀戚，安倍昭惠更是開始落淚。影片透過安倍晉三在擔任兩次首相的任期當中，所推出的政策、外交上的努力，以及到福島視察等，來回顧安倍晉三的生前事蹟。
在儀式當中最先獻上悼詞的是岸田文雄，在全程將近12分鐘的悼詞中，岸田文雄詳細講述安倍晉三的政治生涯，指出「安倍晉三提升日本的國際形象以及強而有力的經濟」，表示安倍晉三的人生應該要持續地更長，「您被需要的時間亦然，您已經不知疲倦地為日本和世界耗盡精力」。
岸田文雄再致詞時稱讚安倍晉三是「有勇氣的人」，並以英文表示：Courage is doing what is right.（勇氣就是做對的事），並透露29年前兩人共同參與選舉，並同時進入政壇，成為同期，承諾將會承襲安倍遺志，持續致力於日人遭北韓綁架事件。
在岸田文雄結束悼詞後，包括日本參眾兩院議長以及最高裁判所長官戶倉三郎也發表簡短談話，而菅義偉則是以友人代表上台致詞，他在致詞時一度哽咽，最後更朗誦前首相山縣有朋來紀念盟友伊藤博文的歌曲，為安倍晉三致哀。
在悼詞結束之後，皇室成員紛紛上台獻花，雖然天皇夫婦以及上皇夫婦並未出席，但仍有派遣使者前來哀悼。我國則是台灣日本關係協會會長蘇嘉全、立法院前院長王金平及駐日本代表謝長廷出席哀悼，到了各國代表獻花環節時，日方司儀以「台灣」唱名我國代表團獻花。
安倍晉三的國葬儀式是自1967年的吉田茂以來，日本史上第二次的前首相國葬儀式，雖然遭到不少民眾反對，但仍有許多民眾前往設置在九段坂公園的獻花台進行哀悼，由於人數仍比預定還多，甚至傳出隊伍已經排到距離3公里外的車站。日本當局稍早決定提前半小時開放獻花台，並且將開放時間延長。