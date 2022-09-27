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淚送安倍！岸田致悼詞讚貢獻　我代表團赴國葬畫面曝

▲安倍晉三國葬儀式於27日舉行。（圖／美聯社／達志影像）
▲安倍晉三國葬儀式於27日舉行。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-09-27 16:46:532022-09-27 16:50:11

日本前首相安倍晉三的國葬儀式於當地時間27日下午2時（台灣時間下午1時，下同）在東京武道館舉行，稍早遺孀安倍昭惠捧骨灰罈進入會場，由官房長官松野博一宣布儀式開始，自衛隊隨後演奏國歌，在全體進行默哀1分鐘之後，日本首相岸田文雄、日本前首相菅義偉紛紛上台致悼詞。在前來會場的皇室成員、安倍昭惠、岸田文雄上台獻花之後，目前已經讓前來參加儀式的出席者紛紛上台向安倍晉三獻花道別。

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安倍晉三7月8日在街頭進行助選演說時，突然遭到襲擊，雖然在第一時間隨即送醫急救，但仍不幸身亡。日本政府於本月27日為安倍晉三舉行國葬，海內外多達4300名重要人士到場。會場最前方的祭壇放上安倍生前經常配戴的議員徽章、代表拯救被北韓綁架日人的藍絲帶徽章，整體設計則與他生前鍾愛的富士山有關。

在儀式開始之前，安倍昭惠約於下午1時25分左右，捧著安倍晉三的骨灰從東京家中出發，在經過防衛省之後抵達東京武道館，在儀隊隊長的帶領下，擔任葬禮委員長的岸田文雄、安倍昭惠和其他遺屬們一起進入會場。

▲安倍昭惠親手將安倍晉三的骨灰交給日本首相岸田文雄。（圖／美聯社／達志影像）
▲安倍昭惠親手將安倍晉三的骨灰交給日本首相岸田文雄。（圖／美聯社／達志影像）
安倍昭惠親手將安倍晉三的骨灰轉交給岸田文雄，岸田將它轉交給儀隊隊長，再由3名儀隊隊員將骨灰放到儀式會場。接著由擔任葬禮副委員長的官房長官松野博一宣布儀式開始，並且在全場響起國歌、進行默禱之後，會場中的螢幕開始播放安倍晉三生前影片。

影片的背景音樂正是安倍晉三生前親自演奏的《花正在開》，讓全場氣氛陷入哀戚，安倍昭惠更是開始落淚。影片透過安倍晉三在擔任兩次首相的任期當中，所推出的政策、外交上的努力，以及到福島視察等，來回顧安倍晉三的生前事蹟。

在儀式當中最先獻上悼詞的是岸田文雄，在全程將近12分鐘的悼詞中，岸田文雄詳細講述安倍晉三的政治生涯，指出「安倍晉三提升日本的國際形象以及強而有力的經濟」，表示安倍晉三的人生應該要持續地更長，「您被需要的時間亦然，您已經不知疲倦地為日本和世界耗盡精力」。

岸田文雄再致詞時稱讚安倍晉三是「有勇氣的人」，並以英文表示：Courage is doing what is right.（勇氣就是做對的事），並透露29年前兩人共同參與選舉，並同時進入政壇，成為同期，承諾將會承襲安倍遺志，持續致力於日人遭北韓綁架事件。

▲岸田文雄率先發表悼詞。（圖／美聯社／達志影像）
▲岸田文雄率先發表悼詞。（圖／美聯社／達志影像）
在岸田文雄結束悼詞後，包括日本參眾兩院議長以及最高裁判所長官戶倉三郎也發表簡短談話，而菅義偉則是以友人代表上台致詞，他在致詞時一度哽咽，最後更朗誦前首相山縣有朋來紀念盟友伊藤博文的歌曲，為安倍晉三致哀。

▲菅義偉在發表悼詞時，一度哽咽。（圖／美聯社／達志影像）
▲菅義偉在發表悼詞時，一度哽咽。（圖／美聯社／達志影像）
▲在國葬儀式進行中，安倍昭惠數度哽咽。（圖／美聯社／達志影像）
▲在國葬儀式進行中，安倍昭惠數度哽咽。（圖／美聯社／達志影像）
在悼詞結束之後，皇室成員紛紛上台獻花，雖然天皇夫婦以及上皇夫婦並未出席，但仍有派遣使者前來哀悼。我國則是台灣日本關係協會會長蘇嘉全、立法院前院長王金平及駐日本代表謝長廷出席哀悼，到了各國代表獻花環節時，日方司儀以「台灣」唱名我國代表團獻花。

▲美國副總統賀錦麗在安倍晉三國葬儀式中獻花。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國副總統賀錦麗在安倍晉三國葬儀式中獻花。（圖／美聯社／達志影像）
安倍晉三的國葬儀式是自1967年的吉田茂以來，日本史上第二次的前首相國葬儀式，雖然遭到不少民眾反對，但仍有許多民眾前往設置在九段坂公園的獻花台進行哀悼，由於人數仍比預定還多，甚至傳出隊伍已經排到距離3公里外的車站。日本當局稍早決定提前半小時開放獻花台，並且將開放時間延長。

▲民眾大排長龍等待獻花。（圖／美聯社／達志影像）
▲民眾大排長龍等待獻花。（圖／美聯社／達志影像）

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