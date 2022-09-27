景氣擴張放緩　8月景氣燈號連6綠、差1分跌至黃藍燈

國發會8月景氣對策信號綜合判斷分數為23分，較上月減少1分，續亮代表「景氣穩定」的綠燈。9項構成項目中，股價指數由「景氣低迷」藍燈轉呈「景氣轉向」黃藍燈，增加1分，海關出口值、批發、零售及餐飲業營業額均由「景氣熱絡」紅燈轉呈「景氣轉向」黃紅燈，分數各減少1分；其餘6項燈號不變。
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內需部分，國發會提到，疫情影響趨於弱化，加上去年同月疫情 管制措施的基期因素，批發、零售及餐飲業營業額較去年同期擴增。另外，半導體廠商續擴增產能、綠能設施持續建置、5G的應用需求，均挹注投資動能。
國發會坦言，第4季挑戰大，8月景氣燈號雖維持綠燈，但23分已是綠燈下限，再下降1分就會掉入代表景氣轉向的黃藍燈，不過，展望未來景氣國發會審慎，但不悲觀。
對於出口方面，雖然全球經濟成長動能放緩，但受惠消費性電子新品接續上市，且新興科技應用與數位轉型需求續強，有助維繫出口動能。投資方面，國發會表示，國內半導體、綠能投資持續擴增，以及投資台灣三大方案延續，均有助推升國內投資動能。
至於內需方面，由於邊境逐步解封，國內消費生活邁向常軌，消費動能將穩定回升，不過，全球通膨壓力持續、主要國家緊縮貨幣政策、中國防疫清零、俄烏戰爭膠著等因素，恐加深全球經濟下行風險，仍須審慎關注後續發展，並妥為因應。