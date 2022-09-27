「秋老虎」發威高雄飆37.1度！明後天晴暖 週五又變天
今（27）日台灣各地多為晴到多雲的天氣，最高溫出現在高雄中午的攝氏37.1度，其餘地區最高溫也都落在攝氏33~35度，感受上普遍偏熱，但早晚溫差稍大，是蠻典型的「秋老虎」天氣型態。中央氣象局預估，明（28）日全台天氣依舊維持溫暖穩定，西半部高溫約在攝氏33度，東半部高溫攝氏30~31度，早晚仍需適時添加衣物保暖；降雨方面明日嘉義以南、各地山區有午後零星陣雨，迎風面的東半部地區也有一些降雨機率。此外，目前西北太平洋上正有「諾盧」和「庫拉」兩個颱風，依照最新預測顯示，兩個颱風對台灣都不會有直接影響。週四（9/29）之前各地大多晴朗穩定，但進入10月後，北方的東北季風會慢慢變強，預計下週三（10/5）可能有較明顯的東北季風南下，雙十連假天氣可能受到影響，民眾需特別留意最新資訊。
氣象局預報員張承傳表示，目前台灣北方有高壓、南邊有低壓，整體環境吹的是偏東風，且台灣上空也有太平洋高壓控制，因此天氣近期相當穩定，週四之前都維持晴到多雲的好天氣，不過週五、週六（9/30、10/1）整體環境水氣變多，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，花東地區也有零星短暫陣雨，午後南部地區及其他山區也有局部短暫雷陣雨。下週日到週二（10/2~10/4）天氣恢復穩定，但下週三（10/5）應該會有一波較明顯的東北季風南下，不排除影響到雙十連假天氣，氣象局將持續觀察。
此外，近日已經是進入「早晚溫差大、中午前後偏熱」的「秋老虎」的天氣型態，氣象局目前稍早也針對新竹縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市等地，發布高溫資訊，提醒民眾減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害，室內要保持通風及涼爽；降雨方面，明日臺灣各地及澎湖、金門大多為晴到多雲，僅東半部地區及馬祖有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。
而台灣附近第16號颱風「諾盧」仍是中度颱風，中心位置約在鵝鑾鼻西南方約1170公里的海面上，今日已經進入南海，未來會持續向西，往中南半島行進，對台灣並無影響，昨（26）日上午生成的第17號颱風「庫拉」，目前強度為輕颱，中心位置在台北東方約2050公里的海面上，預計未來會持續往偏北的方向移動，對台灣也無影響。張承傳補充，未來幾天在南海和菲律賓東方海面上都還會有熱帶擾動出現，不排除會發展成颱風，實際影響仍需著重觀察。
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