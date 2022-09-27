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林心如追求五星級生活　破例離家露營「霍建華不過問」

▲郭雪芙（左起）、楊謹華、林心如、謝欣穎、江宜蓉出席實境節目光《露營就很忙了》記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.27）
▲郭雪芙（左起）、楊謹華、林心如、謝欣穎、江宜蓉出席實境節目光《露營就很忙了》記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.27）

記者侯家瑜/台北報導

2022-09-27 17:29:22

全新露營實境節目《光露營就很忙了》即將開拍，製作人林心如今（27）日和楊謹華、郭雪芙、謝欣穎和江宜蓉出席記者會，她自認沒露過營，應該會是最雷隊友，因為平時追求「五星級」生活，所以不會生火，只會簡單的烤肉，也笑說老公霍建華得知後也沒多說什麼。

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楊謹華坦言雖然無法掌廚，不過可以擔任大家的小幫手，幫忙備料、收拾等，而謝欣穎則是被點名最有露營經驗，可能會成為最給力的人。林心如表示由於自己愛看實境節目，年初聚餐時，劉品言突然提議想要露營，就決定挑戰平常不會做的事，而比起素顏，蟲、不能洗澡較令人擔憂。

▲楊謹華出席實境節目《光露營就很忙了》發布會。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.27）
▲楊謹華表示自己能當小幫手。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.27）
▲謝欣穎出席實境節目《光露營就很忙了》發布會。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.27）
▲謝欣穎被點名最有露營經驗，可能會成為最給力的人。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.27）
▲郭雪芙出席實境節目《光露營就很忙了》發布會。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.27）
▲郭雪芙出席實境節目《光露營就很忙了》發布會。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.27）
▲江宜蓉出席實境節目《光露營就很忙了》發布會。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.27）
▲江宜蓉出席實境節目《光露營就很忙了》發布會。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.27）
節目這次安排30天左右的行程，會到不同地方露營，一次大約3天左右，林心如被問到女兒是否會捨不得，她笑說一定會，「今天早上出門她就在哭了！心想我是不是不回家。」至於霍建華的反應，她坦言老公也完全不會露營，也沒有給建議或是關心，「他應該會很開心，已經開始約朋友了，不過我們平時不會干涉彼此的工作。」

▲林心如、霍建華結婚近6年。（圖／林心如微博）
▲林心如、霍建華平時不干涉彼此工作。（圖／林心如微博）
影集《華燈初上》在今年金鐘獎一舉入圍11項大獎，林心如、楊謹華更雙雙入圍視后，2人表示已有互相祝福、恭喜，認為誰比較有機會勝出，楊謹華謙虛地說：「這要問評審。」坦言現在對拿獎比較妹沒有得失心，「以前可能會很興奮，現在年紀漸長，就覺得沒有也沒關係，但當然還是希望拿獎。」

▲林心如出席實境節目《光露營就很忙了》發布會。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.27）
▲林心如、楊謹華今年將爭奪金鐘視后。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.27）

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