林心如追求五星級生活 破例離家露營「霍建華不過問」
全新露營實境節目《光露營就很忙了》即將開拍，製作人林心如今（27）日和楊謹華、郭雪芙、謝欣穎和江宜蓉出席記者會，她自認沒露過營，應該會是最雷隊友，因為平時追求「五星級」生活，所以不會生火，只會簡單的烤肉，也笑說老公霍建華得知後也沒多說什麼。
楊謹華坦言雖然無法掌廚，不過可以擔任大家的小幫手，幫忙備料、收拾等，而謝欣穎則是被點名最有露營經驗，可能會成為最給力的人。林心如表示由於自己愛看實境節目，年初聚餐時，劉品言突然提議想要露營，就決定挑戰平常不會做的事，而比起素顏，蟲、不能洗澡較令人擔憂。
節目這次安排30天左右的行程，會到不同地方露營，一次大約3天左右，林心如被問到女兒是否會捨不得，她笑說一定會，「今天早上出門她就在哭了！心想我是不是不回家。」至於霍建華的反應，她坦言老公也完全不會露營，也沒有給建議或是關心，「他應該會很開心，已經開始約朋友了，不過我們平時不會干涉彼此的工作。」
影集《華燈初上》在今年金鐘獎一舉入圍11項大獎，林心如、楊謹華更雙雙入圍視后，2人表示已有互相祝福、恭喜，認為誰比較有機會勝出，楊謹華謙虛地說：「這要問評審。」坦言現在對拿獎比較妹沒有得失心，「以前可能會很興奮，現在年紀漸長，就覺得沒有也沒關係，但當然還是希望拿獎。」