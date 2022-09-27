左左右右國三了！自嘲「老了」　青少女近況曝光

關懷台灣文教基金會與大鵬傳播推出公益募款單曲《謝謝老師 世代甜心版》，邀來黃韻玲、徐薇、吳姍儒與「左左右右」，一起獻聲感謝全台老師的付出。許久不見的左左右右，如今是國三的她們，近況也跟著曝光。
左左右右當年首次獻唱《謝謝老師》是國小一年級，時隔9年再次獻聲「世代甜心版」，她們表示：「很開心能用不同的方式跟老師表達感謝。」這次為了公益重回錄音室，進入變聲期的她們有些許吃力，自嘲：「高音有點上不去了，要適應老了的聲音…」對於錄音也感到些許緊張，直呼：「好險這首是熟悉的歌曲，所以比較輕鬆一點。」近來專注於學業的左左右右，即將面臨升學考試，以往一周住校4天，現在也改為一周住校5天，全力衝刺課業，較少時間可以練舞和大家見面，自2018年後就沒有再推出新作品，她們也表示近期的目標是好好讀書和練舞，計畫高中開始學習創作累積演藝能量，表示：「長遠的目標，當然是重返小巨蛋。」
此外，為了這次的公益單曲，吳姍儒獻出錄音室初體驗，且錄音時就已懷孕的她，狀態極佳表現十分亮眼。當時完全不知情的黃子佼在事後得知後感到抱歉：「並不知道當下已懷孕，還讓孕婦來辛苦錄音。很感謝當時一口答應。真的需要說聲歹勢，更重要的是恭喜啦！」