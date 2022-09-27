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原子少年火星推這2人像《黑亞當》　事前不知新團名票選

▲原子少年「火星」為DC超級英雄電影《黑亞當》站台。（圖／華納兄弟提供）
▲原子少年「火星」為DC超級英雄電影《黑亞當》站台。（圖／華納兄弟提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-27 17:35:262022-09-27 18:07:57

原子少年「火星」成員MAX、曹家齊、李承隆、夏浦洋、陳峻廷今（27日）為巨石強森主演的DC超級英雄電影《黑亞當》站台，隊友水星、地球陸續出道，正在進行新團名票選的火星也即將圓夢，對於比較喜歡哪個團名及出道時間，少年們做出回應。

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▲曹家齊（左起）、陳峻廷、MAX、李承隆、夏浦洋出席電影活動。（圖／華納兄弟提供）
▲曹家齊（左起）、陳峻廷、MAX、李承隆、夏浦洋出席電影活動。（圖／華納兄弟提供）
身為DC超級英雄迷的MAX分享：「黑亞當在漫畫裡因為他的家人被殺害而性情大變，因而有自己的原則，不會輕易動搖，做法或許有點偏激，但也不到無法理解的程度，很期待看到電影將如何呈現他的故事。」曹家齊、李承隆、夏浦洋、陳峻廷也都表示期待電影裡的打鬥畫面，以及正義協會成員各自的超能力，光看預告都看不過癮。

提起少年們之間誰最像黑亞當，大多認為黑亞當的個性和眼神跟MAX很相似，都可以為了自己守護的人奮不顧身；李承隆則是被認為身材、肌肉線條和黑亞當最像。另外在現場也被問到「火星對上黑亞當誰會贏？」MAX率先喊話：「先賜予我超能力吧！」

▲火星成員和變身成黑亞當的影城巨人雕像合影。（圖／華納兄弟提供）
▲火星成員和變身成黑亞當的影城巨人雕像合影。（圖／華納兄弟提供）
▲巨人雕像由街頭藝術家傅星翰歷時30天改造完成。（圖／華納兄弟提供）
▲巨人雕像由街頭藝術家傅星翰歷時30天改造完成。（圖／華納兄弟提供）
曹家齊、李承隆認為黑亞當的勝算比較大，除非原子少年擁有超能力；陳峻廷搞笑說：「我們只有魅力指數，沒有戰鬥指數，如果80位原子弟弟都到場可能會有點勝算。」夏浦洋也接著說：「那也要看要比什麼呀，比唱跳的話我們怎麼可能會輸呢？」

火星新團名網路投票至明天中午12點截止，曹家齊等5人坦言事前不知道有投票活動，很驚訝，「我們自己也嚇到，想說滿突然的！」被問比較喜歡哪個團名？夏浦洋、陳峻廷同時說出3個選項RPM、FEniX、RPA都不錯。

至於確切出道時間，陳峻廷表示一切都在規劃中，目前都是未知數，「我們得到的消息可能比你們（媒體）慢」，李承隆希望大家先關注團名票選活動，MAX則說細節和進度他們也不清楚，不過少年透露，10月在高雄的演唱會會先給粉絲一個「驚喜」。（編輯：楊穎軒）

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