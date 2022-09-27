原子少年火星推這2人像《黑亞當》　事前不知新團名票選

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提起少年們之間誰最像黑亞當，大多認為黑亞當的個性和眼神跟MAX很相似，都可以為了自己守護的人奮不顧身；李承隆則是被認為身材、肌肉線條和黑亞當最像。另外在現場也被問到「火星對上黑亞當誰會贏？」MAX率先喊話：「先賜予我超能力吧！」
曹家齊、李承隆認為黑亞當的勝算比較大，除非原子少年擁有超能力；陳峻廷搞笑說：「我們只有魅力指數，沒有戰鬥指數，如果80位原子弟弟都到場可能會有點勝算。」夏浦洋也接著說：「那也要看要比什麼呀，比唱跳的話我們怎麼可能會輸呢？」
火星新團名網路投票至明天中午12點截止，曹家齊等5人坦言事前不知道有投票活動，很驚訝，「我們自己也嚇到，想說滿突然的！」被問比較喜歡哪個團名？夏浦洋、陳峻廷同時說出3個選項RPM、FEniX、RPA都不錯。
至於確切出道時間，陳峻廷表示一切都在規劃中，目前都是未知數，「我們得到的消息可能比你們（媒體）慢」，李承隆希望大家先關注團名票選活動，MAX則說細節和進度他們也不清楚，不過少年透露，10月在高雄的演唱會會先給粉絲一個「驚喜」。（編輯：楊穎軒）
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