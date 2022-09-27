喘、累、腫3徵兆送急診 8旬老先生心臟有力卻「心衰竭」

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卜詩筠醫師指出，心衰竭的長期死亡率不輸癌症。臨床上根據心臟收縮功能大致可分為「低收縮分率心衰竭」(心臟收縮無力)和「正常收縮分率心衰竭」(又稱為舒張性心衰竭)。近幾年因為人口老化和多重慢性病人數攀升的緣故，「正常收縮分率心衰竭」已佔所有心衰竭的比例達30~50%，其中住院的比例也是節節攀升，不能輕忽！
心臟還有力竟然是心衰竭？卜詩筠醫師提醒，許多人認為心臟衰竭是心臟無力、收縮無力才衰竭？其實「正常收縮分率心衰竭」的病人收縮分率是正常值！但還是會產生心臟衰竭的病情，大多和病人原來的共病、年紀有關聯。假設心臟是一顆氣球，如果肌肉老化，就如同氣球失去彈性，無法盛裝更多血液，因此容易產生舒張性心衰竭。
卜詩筠醫師說，左心室的工作負責把血液打去主動脈，如果左心室肥厚會影響舒張功能，造成血液流入左心房受到阻力、讓肺部微血管的壓力上升，因此人就容易喘。簡單來說，心衰竭會導致器官供氧不足和缺氧，因此患者常會表現呼吸急促等「喘、累、腫」三大症狀。
(1)『喘』，呼吸急促，甚至不能躺平睡覺。患者因為呼吸困難只能墊高枕頭或坐著，稱為端坐呼吸。
(2)『累』，容易疲勞、虛弱、倦怠無力。
(3)『腫』，下肢水腫、甚至因為水腫，體重在短時間內增加2~5kg。
醫師提醒，雖然近年來已經有新類型藥物在治療正常收縮分率心衰竭的研究上獲得進展，但是最重要的仍是積極控制血壓、血糖、血脂等三高共病，像是肥胖、三高、慢性腎病、心律不整合併心房顫動等多重慢性共病的患者，一定要配合醫師按時服藥控制。若是出現心衰竭的症狀也要提高警覺儘快就醫，把握黃金治療時間。