全球升息風氣帶動　中華郵政宣佈調漲存款利率

美國聯準會再升息3碼，中央銀行總裁楊金龍今（27）日也放話將採取定匯管制手段，台股止跌反彈，而中華郵政公司也在今日傍晚宣布，自28日起調整存款利率，調升幅度為0.110至0.170個百分點。
各期別郵政定期儲金利率調整包含，一月期定期儲金年利率，一般固定0.840%、機動0.840%。500萬元(含)以上，固定0.320%、機動0.320%。三月期定期儲金年利率，一般固定0.910%、機動0.910%。500萬元(含)以上，固定0.335%、機動0.335%。六月期定期儲金年利率，一般固定1.075%、機動1.030%。500 萬元(含)以上，固定0.350%、機動0.350%。九月期定期儲金年利率，一般固定1.105%、機動1.035%。500萬元(含)以上，固定0.360%、機動0.360%。
一年期定期儲金年利率，一般固定1.350%、機動1.310%。500 萬元(含)以上，固定0.460%、機動0.455%。二年期定期儲金年利率
，一般固定1.385%、機動1.345%。500萬元(含)以上，固定0.465%、機動0.465%。三年期定期儲金年利率，一般固定1.395%、機動1.345%。500萬元(含)以上，固定0.470%、機動0.470%。
另外，郵政存簿儲金年利率調整為0.455%、媒體轉帳薪資存款年利率0.510%、郵政劃撥儲金(未領用支票戶)年利率0.330%、公教存款年利率1.345%。