EXO的「舉動」讓XIUMIN忘不了 直呼因此長大了
南韓男團EXO成員XIUMIN出道10年首度發行個人專輯，成為團中第七位Solo的成員。XIUMIN在新作《Brand New》中，以獨有的風格帶來Old School、New Jack Swing、Retro Ballad等多種歌曲，表現出1990年至2000年初時期的音樂感性，努力如作品名稱呈現嶄新的自己。
記者會上，XIUMIN分享Solo的心情既緊張又激動，認為Solo是讓自己進一步成長的轉折點，努力如專輯名「Brand New」展現全新面貌，「1990年至2000年初是我從小到大最常聽歌的時期，最近復古風再度成為潮流，所以想以我的風格詮釋製作」，說明專輯的概念設定。
XIUMIN自言籌備Solo的動機是渴望舞台，「我作為歌手的空白期比較長，退伍後因為還有成員在服役的關係，暫時無法進行團體活動，作為歌手非常想和粉絲見面」。他表示推出個人專輯責任重大，曾向有Solo經驗的成員們討教，過程中感受到成員們很了不起、深感敬佩，自己似乎也有所成長。
成員們對於Solo都給予支持，擔任記者會主持的世勳曾親自到MV拍攝現場為其加油打氣，「按照哥的喜好去做吧！」短短一句話讓XIUMIN獲得很大力量。其他Solo過的成員也給了「享受吧」、「按照哥所想的做吧」等鼓勵話語。《Brand New》已在台數位發行。