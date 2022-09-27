「斐得蔬食．熱浪來襲」逆勢展店 推廣蔬食不忘初心

不畏疫情衝擊，「斐得蔬食．熱浪來襲」逆勢展店，分別進駐台中、高雄第一線商場，年底前，中南部將創立 7 家店。集團創辦人田乃文表示，看好後疫情時代餐飲爆發商機外，「推廣蔬食料理，以行動守護地球」是創業初衷。

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田乃文說，健康意識抬頭，追求健康與無肉飲食的蔬食人口逐年成長，吃素不再侷限宗教信仰，更多素食族是為了健康，也基於守護地球，減少畜牧業對環境影響，為全球環境盡一份心。集團多年來即是秉持此一信念，致力推廣蔬食飲食文化，用實際行動守護地球。

▲「斐得蔬食．熱浪來襲」招牌菜「女婿遇見香酥鴨」，是南洋點評女婿名菜，端上桌有沒有附上炸蛋很重要。（圖／記者金武鳳攝，2022.9.27)

集團旗下有歐棒咖啡、斐得蔬食，及今年新創的「斐得蔬食．熱浪來襲」品牌。新品牌已先後在高雄夢時代、台中金典綠園道三樓創店，預計年底前持續在台中秀泰站前廣場二館三樓、高雄義享天地七樓及大港倉陸續展店。各店共同特色是，超過 50 道的南洋蔬食創意料理、甜點、飲品等，可供選擇，且每家座位數皆超過百位，適合家庭及親友聚餐。

新開幕的「斐得蔬食。熱浪來襲」金典綠園道店，店內座位超過100個，招牌及空間設計別具巧思，入口醒目明亮招牌很吸睛。餐廳內天花板以鐵件與乾燥花束交錯呈現，灰色及粉色系混搭，有種衝突卻又和諧美感，搭配木質的用餐桌椅，讓用餐環境洋溢文青風。





▲「斐得蔬食．熱浪來襲」主打南洋風味蔬食，另還有中西式餐飲可選擇。（圖／記者金武鳳攝，2022.9.27)

「斐得蔬食。熱浪來襲」主打南洋義國創意料理，一道「女婿遇見香酥鴨」南洋名菜非吃不可，除了炸蛋外，還有那特製的素香酥鴨（蛋奶素），是嚴選素肚、芋泥及起司製成，再下鍋酥炸後，酥脆口感與撲鼻香氣，讓人垂涎。據說這道名菜在南洋是評選女婿專用菜，端上桌的香酥鴨旁有沒有炸蛋，關乎女婿成敗，若看不到炸蛋，意謂女婿出局，成不了良緣。





人氣菜色還有月光寶盒，彌漫濃濃南洋風味，巴沙米克筍香獅子頭，以植物肉為主食材，香菇、娃娃菜及櫛瓜、花椰菜為配料，鮮美又營養。另椰香綠咖哩、金沙杏鮑菇義大利麵、照燒串燒、東炎鍋、南洋烤Pizza等等，南洋味外，還有中、西式餐飲，選擇性多，深受蔬食饕客喜愛。歡慶開幕，即日起至10月31日，凡用餐消費滿千元，即贈送美食優惠券。









