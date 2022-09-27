周玉蔻將告蔣萬安 王鴻薇：蔣沒告她了還先下手為強？
政論節目主持人周玉蔻，因為在節目中烏龍爆料前中國小姐張淑娟，是國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的婚外情對象，讓張淑娟憤而對周玉蔻提告加重誹謗。不過周玉蔻本人今（27）日下午則透過媒體發出採訪通知，表示將對蔣萬安及台北市長柯文哲提出告訴。這也讓當初陪同張淑娟提告的國民黨議員王鴻薇相當氣憤，直呼「蔣萬安沒告她已經很客氣了，她還好意思先下手為強？」
張淑娟昨（26）日上午在王鴻薇的陪同下，前往台北地檢署控告周玉蔻加重誹謗，不過周玉蔻本人無預警出現在北檢外，聲稱自己爆料錯誤，表示要向張淑娟致歉，不過現場卻與王鴻薇發生口角與推擠衝突，引發社會各界議論。而今日下午周玉蔻再出招，表示明日上午將會前往北檢，提告柯文哲與蔣萬安對她誹謗。
對此王鴻薇今日下午接受媒體訪問時，直言周玉蔻就是很會找其他事情，轉移她霸凌別人事情的人。「她就是一個色厲內荏，表面很猖狂，但私底下很怕被告的人。」王鴻薇也揭露，在上週五她代替張淑娟轉達相關聲明之前，周玉蔻從來沒有試圖聯絡張淑娟，甚至連查證的義務都沒有。直到上週知道自己要被告了，就一直向特定媒體打聽張淑娟的電話，想道歉、想威脅利誘。
「而我們昨日要提告了，她才假情假意說要道歉，但就是要騷擾張淑娟，讓她無法說明。」王鴻薇怒批周玉蔻就是猖狂但又怕被告，而明日提告講萬安的動作，就是要轉移焦點，「真正抹黑抹黃，亂潑髒水的就是她，蔣萬安沒告她就很客氣了，她還好意思先下手為強，反客為主？」
「她怎麼還好意思站在地檢署前面，說她就是敗訴女王？」王鴻薇直言，周玉蔻已經把選舉搞得非常骯髒齷齪，如果執意要提告，就是會再多加一次敗訴紀錄。