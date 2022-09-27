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金馬59／張孝全、黃秋生爭影帝　《智齒》入圍14項大贏家

▲第59屆金馬獎由游安順（左起）、張孝全、黃秋生爭搶影帝。（圖／金馬執行委員會提供）
▲第59屆金馬獎由游安順（左起）、張孝全、黃秋生爭搶影帝。（圖／金馬執行委員會提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-09-27 18:24:172022-09-27 18:25:39

第59屆金馬獎入圍名單今（27）日揭曉，由去年金馬女配角得主王渝萱和曾敬驊擔任揭獎嘉賓，今年共有457部電影報名，金馬影帝由張繼聰、林家棟、黃秋生、張孝全、游安順角逐最佳男主角，蔡亘晏、袁澧林、張艾嘉、洪慧芳、劉雅瑟爭搶最佳女主角獎項，香港電影《智齒》入圍14項獎項，成為本屆入圍大贏家，票房破1.6億元的台灣票房冠軍《咒》、《一家子兒咕咕叫》則以提名13項獎項緊追在後。

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▲第59屆金馬獎入圍名單由王渝萱和曾敬驊擔任揭獎嘉賓。（圖／金馬獎執行委員會提供）
▲第59屆金馬獎入圍名單由王渝萱和曾敬驊擔任揭獎嘉賓。（圖／金馬獎執行委員會提供）
最佳男主角入圍的有張繼聰《窄路微塵》、林家棟《智齒》、黃秋生《白日青春》、張孝全《罪後真相》、游安順《一家子兒咕咕叫》；最佳女主角入圍的有蔡亘晏《咒》、袁澧林《窄路微塵》、劉雅瑟《智齒》、張艾嘉《燈火闌珊》、洪慧芳《花路阿朱媽》。

▲香港動作電影《智齒》入圍14個獎項，成為最大贏家。（圖／金馬執行委員會提供）
▲香港動作電影《智齒》入圍14個獎項，成為最大贏家。（圖／金馬執行委員會提供）
最大贏家為入圍14項提名的香港《智齒》，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳改編劇本、最佳攝影、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳動作設計、最佳原創電影音樂、最佳剪輯、最佳音效；《咒》入圍13項包括最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳新演員、最佳原著劇本、最佳攝影、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳原創電影音樂、最佳剪輯、最佳音效；《一家子兒咕咕叫》入圍13項，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角（2位）、最佳新演員、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳原創電影音樂、最佳剪輯、最佳音效。

▲《咒》蔡亘晏入圍最佳女主角。（圖／金馬執行委員會提供）
▲《咒》蔡亘晏入圍最佳女主角。（圖／金馬執行委員會提供）
金馬執委會執行長聞天祥也在記者會上公布本屆「年度台灣傑出電影工作者」得主為台灣知名爆破特效師陳銘澤。得獎理由為擅長將寫實動作與特效設計結合影像呈現，積極在爆破領域學習新知識，成立公司培養專業團隊，執行出炫麗但安全的大場面。在今年多部台灣電影《查無此心》、《夢遊樂園》、《少年吔》都能看到他的成績，雖然他已因血癌病逝，評審決定把「年度台灣傑出電影工作者」頒給他，肯定並感謝他把精良技術帶進台灣影壇的貢獻。

第59屆金馬獎頒獎典禮將於11月19日在台北國父紀念館舉行，觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播部分則委由myVideo影音獨家播出、LINE TODAY共同轉播。

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