金馬59／張孝全、黃秋生爭影帝　《智齒》入圍14項大贏家

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最大贏家為入圍14項提名的香港《智齒》，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳改編劇本、最佳攝影、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳動作設計、最佳原創電影音樂、最佳剪輯、最佳音效；《咒》入圍13項包括最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳新演員、最佳原著劇本、最佳攝影、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳原創電影音樂、最佳剪輯、最佳音效；《一家子兒咕咕叫》入圍13項，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角（2位）、最佳新演員、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳原創電影音樂、最佳剪輯、最佳音效。
金馬執委會執行長聞天祥也在記者會上公布本屆「年度台灣傑出電影工作者」得主為台灣知名爆破特效師陳銘澤。得獎理由為擅長將寫實動作與特效設計結合影像呈現，積極在爆破領域學習新知識，成立公司培養專業團隊，執行出炫麗但安全的大場面。在今年多部台灣電影《查無此心》、《夢遊樂園》、《少年吔》都能看到他的成績，雖然他已因血癌病逝，評審決定把「年度台灣傑出電影工作者」頒給他，肯定並感謝他把精良技術帶進台灣影壇的貢獻。
第59屆金馬獎頒獎典禮將於11月19日在台北國父紀念館舉行，觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播部分則委由myVideo影音獨家播出、LINE TODAY共同轉播。