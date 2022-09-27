遠見質疑電網韌性計畫　台電：類似誤導令人遺憾

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遠見雜誌資深總主筆今日以「台灣真有錢？花5645億強化電網、隻字不提電力來源」為標題，質疑台電詳細計畫通篇洋洋灑灑，卻沒有提到最重要的電源開發及電力來源，並引用清大工程與系統科學系教授葉宗洸所言：「缺電的根本問題不解決，再優質的電網也沒有用。」
台電今針對遠見的質疑回應，電網建設跟電源開發同樣重要，台電的新電源開發規劃，也都會在能源局年度的長期電力規劃中，以記者會方式共同對外說明。
台電直言，特定媒體對電網計畫沒有電源規劃的質疑令人不解，就像是在批評於遠見新聞網站中看不到Netflix戲劇一樣，牛頭不對馬嘴，類似誤導令人遺憾。
台電指出，「強化電網韌性建設計畫」是因為要滿足不斷成長的用電需求，除了電源開發面向之外，更要同步強化電網韌性，才能全面提升供電穩定。
至於電源開發的部分，台電說明，每年會在長期電力規劃中，與能源局共同對外說明，為了國際減碳趨勢，台電也積極推動碳排量減半的燃氣機組，目前大潭、興達、台中、通霄二期等燃氣發電計畫已同步展開。
另外，協和及大林計畫尚在環評階段，加上採購民營IPP燃氣機組電力，新增燃氣機組預估2022至2028年間仍將淨增加1697萬瓩，也持續強化需求管理措施，例如時間電價尖峰時段挪移、需量反應措施調整等，再加上儲能、抽蓄、慣常水力等發展，持續增加供電能力。
台電強調，即使電源充足，仍需透過電網建設，才能將電穩定輸送給用戶使用，且為因應未來淨零轉型目標，台灣2050年能源結構中預計60至70%為分散式再生能源，因此台電規劃強化電網韌性，也須提早為2050淨零轉型目標做好準備。
遠見報導中還提到「光是9月以來，高雄至少發生八起停電，幾乎是前所未有的警訊。」台電說明，自2018年啟動配電系統強韌計畫，更新汰換老舊線路設備、辦理裸露設備被覆化等工作後，經統計高雄地區配電事故件數，今（2022）年1至9月計有894件，相較2017年同期的1894件減少逾5成，顯示事故停電是逐年改善。