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陳其邁催生四線齊發　高雄捷運總長度將逾百公里

▲高雄輕軌C20~C24路段已於9月25日完成交通部履勘作業，即將於10月初營運通車。（圖／高市府提供）
▲高雄輕軌C20~C24路段已於9月25日完成交通部履勘作業，即將於10月初營運通車。（圖／高市府提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-09-27 19:44:05

為建構完整捷運路網，提升大眾運輸使用率，高雄市長陳其邁自109年8月上任後，積極爭取新路線計畫，二年內獲得行政院核定岡山路竹延伸線(第二階段)、黃線、小港林園線三條路線，共計42.25公里，新增38個捷運車站，縱橫南北、連結東西，均衡城鄉發展。

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▲高雄捷運小港林園線串聯南部三大國家級產業園區（臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區）。（圖／高市府捷運局提供）
▲高雄捷運小港林園線串聯南部三大國家級產業園區（臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區）。（圖／高市府捷運局提供）
在陳其邁「緊緊緊」、「兩年拼四年」的要求下，捷運團隊提出優化方案，消弭各種疑慮，終於克服了輕軌最具挑戰的路段，輕軌C20~C24路段已於9月25日完成交通部履勘作業，即將於10月初營運通車。後續還要加速建設腳步，持續推動環狀輕軌、岡山路竹延伸線、再加入黃線及小港林園線四線齊發，捷運工程全面緊鑼密鼓展開。

捷運局表示，紅線往北延伸之岡山路竹延伸線及往南延伸之小港林園線，串聯北高雄科技走廊運輸骨幹(南科高雄園區、永安工業區及本洲產業園區三大科技產業廊帶)，以及南部三大國家級產業園區（臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區），由北往南半導體材料S廊帶儼然成形。而黃線及環狀輕軌提供了亞洲新灣區與高雄市核心區間往來之運輸骨幹，可服務核心區主要廊帶通勤旅次，減輕道路負荷，並為軌道系統提供接駁服務、紓解核心區壅塞車流，便利核心區聯外運輸，促進地區發展。

▲高雄捷運四線齊發完工後，將大幅提升高雄市區內大眾運輸路網覆蓋率。（圖／高市府捷運局提供）
▲高雄捷運四線齊發完工後，將大幅提升高雄市區內大眾運輸路網覆蓋率。（圖／高市府捷運局提供）
捷運局進一步指出，市府持續規劃都市發展，讓捷運不再只是捷運，而是扮演著能引入人口、產業進駐發展的重要元素。另透過捷運周邊的土地聯合開發，不但可以帶動區域的繁榮發展，開發的效益更可以挹注捷運建設的龐大支出，平衡財務支出，一舉數得。

四線齊發完工後，高雄捷運路網將從現有的紅橘線38個車站，加上輕軌38個車站，再合計岡山路竹、小港林園、黃線成網後38個車站，車站數達114站，捷運總長度逾百公里，將大幅提升高雄市區內大眾運輸路網覆蓋率，配合半導體S廊帶和亞灣5G AIoT兩大產業布局，增加路網運輸效率，加速都心生活轉型，帶動經濟發展，提升高雄成為人本宜居與永續交通城市。
 

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