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金馬59／張孝全死亡之組戰黃秋生　周興哲搶新人飄飄然

▲張孝全與黃秋生競爭金馬影帝。（圖／威視）
▲張孝全與黃秋生競爭金馬影帝。（圖／威視）

記者羅凌筠/台北報導

2022-09-27 19:57:48

第59屆金馬獎頒獎典禮入圍名單今（27）日公布，男主角是本屆「死亡之組」，由《罪後真相》張孝全對決《白日青春》黃秋生、《智齒》林家棟、《窄路微塵》張繼聰、《一家子兒咕咕叫》游安順。

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執行長聞天祥表示黃秋生是3座金馬男配角得主紀錄保持人，在《白日青春》飾演運將，從外形到演技充滿說服力，從一個半失能的父親，像贖罪般與巴基斯坦難民展開忘年之交，從種族離散衝突走到互相理解，演出非常精湛。張孝全在《罪後真相》扮演新聞名嘴，展現從沒看過的一面，和方郁婷的父女戲是一大亮點。

▲黃秋生入圍金馬嘆「都是高手」。（圖／金馬執委會提供）
▲黃秋生入圍金馬嘆「都是高手」。（圖／金馬執委會提供）
游安順在《一家子兒咕咕叫》飾演脾氣暴躁的父親，經濟失敗很不討好，本來容易陷入刻板反派，游安順演技卻爐火純青，拿捏得宜。張繼聰在《窄路微塵》演繹疫情期間面臨到的難關，詮釋天涯淪落人相濡以沫的情感。

張孝全得知入圍，透過經紀人表示：「謝謝金馬獎與評審們，謝謝陳奕甫導演、《罪後真相》的劇組團隊以及演員們，整個拍攝過程非常愉快，《罪後真相》即將在10月底上映，希望大家喜歡。」黃秋生說：「這樣的牌很難勝出，都是高手。平常心，平常心！」

▲周興哲以《我吃了那男孩一整年的早餐》入圍最佳新演員。（圖／金馬執行委員會提供）
▲周興哲以《我吃了那男孩一整年的早餐》入圍最佳新演員。（圖／金馬執行委員會提供）
此外以《我吃了那男孩一整年的早餐》入圍最佳新演員的周興哲人在義大利，特別越洋用英文寫下入圍感言：「It taste like sweet wine，and it feels like I’m up in the clouds。」他表示入圍就像品嚐了醇美的酒般，飄飄然地宛若漫步在雲端，他更不忘感謝該片所有台前幕後的夥伴們，「有你們，才有這些甜美的果實。」

港片《智齒》入圍14項是本屆大贏家，李淳趁著「娶妻前生子後」的氣勢入圍男配角，他說：「從小就看成龍大哥的《警察故事》，沒想到居然也能有機會參演香港警匪片。恭喜我《智齒》的同事們都入圍了，proud of you all。謝謝我的經紀公司，也謝謝評審的青睞，擁有這次經歷我非常幸運。」
 

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