台中百貨周年慶壓軸登場 新光三越台中店改採點數回饋

中台灣百貨周年慶戰火煙硝四起，新光三越台中店將於10月6日壓軸登場，VIP預購搶先在9月30日開放5天。與往年不同的是，今年買千送百全面改為APP線上點數回饋，不再送實體購物券，點數兌換期限延長，兌換商品更多元，線上線下虛實整合同步衝刺，加上名人直播加持，預計整檔業績目標上衝48億元。





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新光三越台中店周年慶，首波於10月6日至19日登場，標榜要打造市場最強的明星商品與促銷回饋陣容。配合APP線上點數回饋新方法，採消費1元1點，化妝品單筆滿2千送2千點，全館累計5千元送5千點，首五日SKM PAY限定大家電、「i」Store單筆滿萬元送萬點，點數除了可以抵消費，10點扺1元，更可以扣點兌換最新最夯的百大夢幻逸品。除此，扣100點還能抽百萬賓士GLA，及中港店獨家加碼的長榮新航線來回雙人機票，價值35萬元。





▲新光三越台中店周年慶，斥資打造直播室，邀名人及品牌代言人帶逛行銷，線上線下一起來衝刺業績。（圖／記者金武鳳攝，2022.9.27）

新光三越台中店推出超強點數回饋外，還聯手58家美妝香氛品牌，以全台最大美妝陣容推出備貨最齊全的霸榜特惠組，全台獨家3折起，例如SHISEIDO國際櫃150週年夢露組特價2,160，約為32折！尊寵貴婦的頂級品牌修護乳霜大容量6折起，例如LA MER巨容量經典乳霜特價79,290 !





此外還推出宅經濟／運動風／旅遊潮／社交生活必買四大概念夯品，例如宅經濟智能商機發酵，智能家電洗碗機、掃地機器人持續熱銷，BOSCH 獨立式洗碗機等熱賣商品創造破億佳績。按摩家電也熱銷，JOHNSON喬山推出五月天代言日本製頂級按摩椅，預估也將掀起一波搶購熱潮。





直播風也吹進百貨業，新光三越中港店斥資在B1打造直播室，周年慶期間各品牌將發動代言人直播行銷，並請名人帶逛，預計將舉辦35場直播活動，場場直播都會有好康加贈，如植村秀無極限噴霧定妝組，直播搶購價直接打5折。業者表示，直播行銷不但能聚人潮現場銷售，透過網路直播吸引線上訂購，可以發揮1+1大於2效益。



























