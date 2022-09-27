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孫協志槓上金鐘人氣票選！列「4詭異點」轟：沒啥不敢講

▲孫協志今（27）日在臉書發出長文，列出4點質疑「第57屆金鐘獎最佳人氣獎票選活動」。（圖／翻攝自孫協志臉書）
▲孫協志今（27）日在臉書發出長文，列出4點質疑「第57屆金鐘獎最佳人氣獎票選活動」。（圖／翻攝自孫協志臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-27 20:53:38

藝人孫協志主持節目《飢餓遊戲》將近6年，節目2度入圍金鐘，但最後都與獎座無緣。而今年金鐘獎舉辦「最佳人氣獎票選活動」，邀請觀眾線上投票，支持自己最喜歡的節目。對此，各個節目的主持人也都紛紛發文拉票，《飢餓遊戲》的主持群也不例外，但孫協志今（27）日就在臉書發出長文，列出4點質疑，直呼「新增此獎項的用意和目的是什麼？搞不懂這賽制」，掀起熱議。

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孫協志在臉書發文，坦言自己想了很久，還是決定和大家聊聊關於「第57屆金鐘獎最佳人氣獎票選活動」的感想，「新增此獎項的用意和目的是什麼？是真正的想要傾聽民意，讓金鐘評審群以外的觀眾們，能有機會參與為心目中喜愛的節目或戲劇有實質行動上的支持，將他們送上金鐘的頒獎台？還是只是為了本次頒獎典禮一次性的造勢、分享衝人氣話題、送iPhone」？

▲孫協志在臉書發文，列出4點質疑「第57屆金鐘獎最佳人氣獎票選活動」。（圖／翻攝自孫協志臉書）
▲孫協志在臉書發文，列出4點質疑「第57屆金鐘獎最佳人氣獎票選活動」。（圖／翻攝自孫協志臉書）
孫協志表示，「我完全感受不到主辦單位對於這兩個新獎項的重視程度」，並列出4點質疑，第一「這次的投票，到底是累積計票？還是進入決賽後的前五名清零，重新開始計票？後來在票選過程中一直『聽說』是累積計票的方式，但如果是累積計票，為何要分兩階段？一路投到底不是更簡單明瞭嗎」？

第二「所謂『清除無效票』的標準到底是什麼？怎麼評判？怎麼清？既然會考慮到清除無效票這件事，怎麼會讓金鐘投票的資格是用『臉書帳號』呢？誰不知道帳號人人都可以多辦？如果主辦單位是認真重視這兩個新獎項，是否應該採用『實名制』的規模，真正一人一票的大格局方式，更能讓人感到公正和重視呢」？

第三「抽獎活動規則的最後，硬是用橘色粗體字大剌剌的寫上了『參加次數越多，中獎機會越大！』請問這是鼓勵讓大家用多個帳號投票嗎？如果是這樣，清除無效票的標準在哪」和第四「投票時間也是很怪。10月21、22日為金鐘獎頒獎日，但決選票卻可以投到10月20日的23：59分？意思就是一過24點，主辦會立馬來電通知得獎者等等要出席領獎？還是前五名全都通知來頒獎會場坐，等最後一刻清完『無效票』之後，再現場宣佈最後誰得獎？又或者是原本就只是設定在頒獎典禮隨口宣佈這次的人氣獎項結果，也就是本來就沒有打算要頒這獎的意思？以上這些方式，都會很詭異吧」？

孫協志更轟，「參與至今，只感覺到這個活動，就只是為了送手機衝人氣而已」，還直呼自己沒什麼不敢講的，「但對我們來說，金鐘是我們在業界唯一可以受到肯定和認可的榮耀時刻，寫到這，可能有不少朋友認同，也可能有不少朋友覺得我怎麼那麼小心眼，好像死要這個獎項，質疑得獎機制，但隨便你們怎麼想，個人是不會在意的，我只是真實的把心裡的疑問和感受提出」。他更在文末直呼「一個台灣的影視圈的年度盛典，成立的新獎項，卻辦的如此草率，這讓身為演藝人員的我們情何以堪」。

對此，主辦單位三立電視也回應「『最具人氣戲劇節目獎』、『最具人氣綜藝節目獎』為二項『非正式競賽獎項』，目的以導入觀眾票選機制，增加觀眾參與度、提升金鐘活動討論聲量。主辦單位在每日清票作業中如有發現不實帳號異常灌票行為，將有權針對異常投票行為進行審查及處置。若有不當投票行為，將刪除異常票數，並限制帳號投票及抽獎權利。每日排名都有變化，競爭相當激烈，第一階段初選即將於9月30日截止，兩獎項票數最高的前五名將進入決選，原票數將持續累計，粉絲請把握時間進行投票」。（編輯：郭佩蓉）


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