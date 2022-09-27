鄭家純躺地「露出渾圓半球」道歉！粉絲讚：誠意界天花板
最有誠意的道歉是什麼？鄭家純（雞排妹）用身體力行告訴大家！今年邁向出道第10年，推出紀念寫真書《純熟》，原本9月底要推出，卻面臨印刷廠品質未如預期，宣布延到10月初，結果精挑細選要求品質，還是趕不上發售日期，今（27）日決定二次延期到10月中旬，為了安撫苦等的粉絲，她曬出兩張照片，一張是躺在床上露出渾圓半球曲線的美照，一張是全裸跪地的剪影，展示滿滿誠意。
拍攝寫真書過程，鄭家純自律節制飲食，鍛鍊曼妙曲線，呈現最完美的自己。她幽默透露為了尋找適合的印刷廠，能製作出最精美的寫真書，這20天以來，看印刷看到「哭得比失戀還慘」，換到第3間印刷廠才順利開印，全數重新製版2次，部分製版有些還到4、5次，「血與淚交織而成的寫真書印製，在今天終於完成」。
由於更換印刷廠因素，出貨日期比原先設定晚了半個月，鄭家純特別選了兩張辣照道歉，用一絲不掛、只在胸前貼上貼圖的剪影照，向所有預購的支持者下跪，另外一張倒地不起的美照，擠出飽滿美胸的曲線，讓網友目不轉睛，欣然接受了道歉，留言「辛苦家純了。只要是你的作品，等到明年都等」、「這是有誠意的天花板了吧」、「道歉界裡這個排第一了」、「這張道歉圖很可以」，也有粉絲笑說「這樣大家可能會希望繼續延期耶」。