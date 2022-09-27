胸痛不一定是心臟問題！原因超乎想像　不適應盡速就醫

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嘉榮急診醫學科主治醫師賴冠程表示，胸口疼痛不全然都是心血管疾病造成，急診臨床上常見引發胸痛的疾病類型，還有「心臟血管系統疾病」、「呼吸道系統」及「皮膚及骨骼肌肉系統」等。在「心臟血管系統疾病」部分，最為人所知就屬缺血性心臟病「心肌梗塞」了，典型症狀是左胸感到悶痛、胸口有壓迫感（甚至有病患描述像大象踩在胸口）、合併冒冷汗；另外一種死亡率極高的血管急症「主動脈剝離」，主要症狀也是胸口有突發性、撕裂感的劇痛，痛感由前胸延伸至肩膀、背部，甚至腹部，民眾如果遇到自己或親友有上述症狀，建議必須立刻就醫。
呼吸道系統疾病引胸痛 養成生活習慣是防病上身
賴冠程醫師說明，「呼吸道系統疾病」引發的胸痛，常見於氣喘或阻塞性肺病，因支氣管痙攣、黏液增加或慢性發炎，使氣管狹窄造成胸悶，主要徵狀為咳嗽、胸口緊迫感、呼吸急促有喘鳴聲，好發於秋冬時節或空汙、霾害嚴重的地方；另外，因細菌或病毒感染造成的肺炎，往往伴隨肋膜刺激，使病人感到胸口悶痛、合併發燒、咳嗽、濃痰、咳血、左右單側胸痛、呼吸急促等症狀；體型瘦高、有抽菸習慣的年輕男性，若單側出現胸痛症狀，可能是突發性的氣胸。
若是高危險族群 自身症狀多留意
「皮膚及骨骼肌肉疾病」類型經常引起肋間肌肉、胸肋骨或橫膈肌肉疼痛，經常被誤認為心肺疾病，賴冠程醫師解釋可用「是否有可觸及的壓痛點」、「疼痛是否與姿勢變換有關」來區別，單純的皮膚及骨骼肌肉型胸痛，通常無立即性危險，可由醫師開立止痛藥物緩解。
另外常見的「帶狀皰疹（皮蛇）」為受病毒感染的皮膚病症，會出現水珠狀帶狀分布的皮疹，可發生於身體各部位，雖然特徵明顯，但疼痛往往先於皮疹之前出現，因而在疾病初期無法立即診斷出來，而帶狀皰疹經過治療是能夠自癒的疾病，坊間訛傳「皮蛇」環繞身體一圈致命是錯誤觀念。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55225
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