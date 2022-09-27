頭頂大危機！　生髮帽真的有效嗎？

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皮膚科醫師徐常捷表示，生髮帽的原理是藉由低能量雷射（Low-level laser therapy）刺激毛囊細胞粒線體產生ATP（三磷酸腺苷），讓比較弱的毛囊較易得到血流與能量，進入生長期，進而開始生長毛髮，是一種輔助毛髮生長的工具。
臨床上，常遇到患者自行購買生髮帽使用後，效果不如預期來求診。徐常捷醫師說，落髮的成因非常多，例如雄性禿、女性落髮、遺傳性落髮、休止期落髮、圓禿等非疤痕性落髮，生髮帽是一項有助於頭髮治療的工具，但通常需要配合其他治療方式，才能達到理想的效果；如果是外傷、感染發炎造成的疤痕性落髮，需要治療造成發炎感染的原因，使用生髮帽則沒有效果。
此外，如果是休止期落髮，身體狀況回復後，毛髮常常會自然生長，不一定須要額外使用生髮帽。
生髮帽是輔助工具 醫：早期診治避免惡化
徐常捷提醒，生髮帽是輔助改善落髮的工具，但不是對每一種落髮都有效果，應有正確認知，避免過分期待。未確認掉髮原因就使用，反而可能耽誤治療的黃金時機。落髮如同其他疾病，應早期診斷，早期治療是不變的定律，況且掉髮的治療中，頭髮喚醒及生長常常需要耗時半年以上，如果方向錯誤就會耽誤治療先機。
確認落髮原因 多管齊下改善落髮
食藥署也建議，在使用生髮帽前，先諮詢醫師確認落髮原因，再依醫師指示的使用頻率使用，並可能與其他外用藥物、營養補充配合使用，多管齊下改善落髮；如經醫師確認可使用生髮帽，使用時應遵循產品使用說明書，並避免眼睛直視生髮帽的光源，以免損傷眼睛。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55215
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