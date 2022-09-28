日夜溫差大！秋老虎發威「白天飆37度」 熱帶擾動發展中
中央氣象局表示，今、明（28日、29日）兩天臺灣各地及澎湖、金門大多為晴到多雲，僅東半部地區及馬祖有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，最新(28日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「中颱諾盧」今晨在越南中部登陸，持續偏西，登陸後強度將迅速減弱；而第17號「輕颱庫拉」在日本南方海面，轉向東北移動，對日本無影響。
衛星雲圖顯示，「諾盧」、「庫拉」之間，關島西北西方有熱帶擾動正在發展。最新(27日20時)歐洲系集模式(ECMWF)50次模擬路徑顯示，其向北北西朝琉球東方海面接近，之後向東北迴轉，影響台灣的機率很低，但模式有「不確定性」，應持續觀察。
今天(28日)晨截至4：53，平地最低氣溫北部為20.8度、中部22.8度、南部23.7度、東部20.6度，各地白天熱、早晚涼，日夜溫差大，白天高溫升至35至37度，中午前後紫外線「過量」及「危險」級，皆為「秋老虎」天氣的特徵。
最新(27日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，未來一週 (28日至4日)中層大氣為「副熱帶高壓」籠罩、天氣穩定，各地晴時多雲；低層大氣盛行偏弱的東風，水氣不多，東半部及午後中南部山區偶有局部零星降雨的機率。（編輯：陳苾暐）