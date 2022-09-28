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22歲女賭氣離開婆家！走夜路遭6男挾持性侵　夫全程目睹

▲在印度的賈坎德邦（Jharkhand）發生一起集團性侵慘案，一位22歲女性與丈夫爭執後，晚間賭氣離開婆家，男方也趕緊出門找人，卻沒想到遇到集團犯罪者。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲在印度的賈坎德邦（Jharkhand）發生一起集團性侵慘案，一位22歲女性與丈夫爭執後，晚間賭氣離開婆家，男方也趕緊出門找人，卻沒想到遇到集團犯罪者。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-09-28 06:59:062022-09-28 07:05:22

日前在印度的賈坎德邦（Jharkhand）發生一起集團性侵慘案，一位22歲女性與丈夫爭執後，晚間賭氣離開婆家，男方也趕緊出門找人，卻沒想到遇到集團犯罪者，悲劇直接上演。

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據印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，事件發生於24日晚間8點的帕拉木縣(Palamu)Bakoria村的郊外山區。當地警方指出，22歲人妻與丈夫家人發生爭執，賭氣決定走夜路返回位於35公里外Rewat村的娘家，而丈夫深怕妻子出意外，便請姊夫一同騎車出門找人。

不久後人夫與姊夫就在國道附近終於找到獨自行走的妻子身影，兩人正好言相勸她回家時，突然有6名男性集團騎車靠近，直接動手爆打並強奪走手機，更刻意在這位人夫面前輪流侵犯他妻子，時間長達4小時。

▲過去幾週巴黎街頭性暴力與性侵案頻傳，人心惶惶。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
▲22歲人妻與丈夫家人發生爭執，賭氣決定走夜路返回位於35公里外Rewat村的娘家，而丈夫深怕妻子出意外，便請姊夫一同騎車出門找人。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
人夫被打到重傷、姊夫則已經昏迷不醒，這6名兇嫌得逞後，更打算將這位人妻轉移到其他地方囚禁，所幸途中經過警局附近時，人妻使用最後的力量大聲呼救，讓騎車的凶嫌受到驚嚇失去平衡摔車，附近目擊者見狀也立刻上前幫忙，壓制其中2位兇嫌，其餘人則逃竄離開現場。

警方接手處理案件後，除了當場逮捕到2名凶嫌外，其餘四人也在隔天盡數逮捕歸案，而受害的夫妻檔以及姊夫都已經送往醫院治療。（編輯：潘毅）

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