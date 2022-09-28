巷仔內／安倍時代落幕　岸田藉國葬「弔唁外交」得失難解

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國葬儀式沒有太過繁複的流程，由官房長官松野博一致詞後，接著是自衛隊演奏國歌後、全體1分鐘的默哀致意，然後播放長度約8分鐘的安倍紀念影片，細數安倍於政壇花開花落的生涯。隨後在岸田文雄、以友人代表出席的日本前首相菅義偉等人的追悼致詞結束後，秋篠宮文仁親王率皇室成員獻花，岸田、遺孀安倍昭惠也紛紛在獻花台上放上悼念的白花。
在國葬舉行的期間，距離會場約100公尺的九段坂公園也有大批民眾排隊等待獻花，日媒報導稱，獻花民眾已經排到3公里外的四谷車站（四ツ谷駅），有民眾悼念安倍的同時更難忍悲傷，掩面痛哭。但與此同時，在武道館周邊，也聚集了上百名示威民眾，拿著標語抗議，呼籲即刻「停止國葬」。
當日本政府決定要舉行國葬儀式的時候，民間就已經傳出許多反對聲音，其中一個主要原因，就是國葬的成本費用。日本政府最後估計國葬需花費16.5億日圓（約台幣3.6億元），比起最初公布的2.5億日圓超出了6倍以上。雖然估算費用中，約半數預料要用來加強維安警戒，而有三分之一則是要招待來訪的外賓，但仍引起不滿，在國葬前後實施大規模交通管制時，更有人指這3天的交通限制「將造成日本多達一千億日圓的經濟損失」。
除花費大量公帑的問題，日本人反對國葬的原因，還有安倍自身跟統一教的關係。部分民眾認為之所以會發生這種「反社會」的暴力悲劇，也得怪罪日本政治、自民黨內疑與這類異教團體「私相授受」，因此對於當時的槍手山上徹也的同情與日俱增。尤其在本月初，自民黨公布調查結果，承認該黨有將近半數與原統一教的集團「世界和平統一家庭聯合會」有所關聯，且不少人還與統一教牽涉到金錢往來。即使自民黨自發調查是為以正視聽，但結果對於自民黨來說可說是「當眾打臉」。
另外，英國女王的國葬碰巧在安倍國葬前一週舉行，導致日本媒體與民間輿論往往將兩場國葬拿來比較，除了費用之外，連出席人士都被拿出來一一檢視。由於兩場國葬在10天內先後舉行，許多領袖都難以「奔走兩邊」。
雖然印度總理莫迪（Narendra Modi）、新加坡總理李顯龍及澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）都是領袖親自上陣，但「日本最堅定的盟友」美國卻是由副總統賀錦麗（Kamala Harris）率領20人弔唁團赴會，美國總統拜登（Joe Biden）未親自到場。原本應邀出席的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）因留守國內指揮颶風災情，也臨時取消行程，以致七國集團（G7）現任首腦「全部缺席」。中方派出全國政協副主席萬鋼出席，與出席女王國葬的中國國家副主席王歧山相比，「級別」似乎也相差甚遠。
至於日皇德仁，因神道教傳統視喪禮為不潔場合，因此因此日本天皇除了父母的喪禮外，通常不會參加他人葬禮。雖然德仁夫婦有到倫敦出席英國女王國葬，但礙於禮數，沒有出席安倍國葬，改由秋篠宮文仁親王一家代表出席。
即使岸田政府搬出說詞，表示趁國葬展開「弔唁外交」，在3天之內馬拉松式與30名海外政要會談，試圖要為國葬「增值」，但出席安倍國葬的首腦級人物為數不多，大多是派代表出席，「弔唁外交」的成效也令外界懷疑。
自日本於1945年戰後廢除了《國葬令》，戰後日本只在1967年時前首相吉田茂舉行過一次國葬，雖然安倍在國際層面，是親美反中的代表政治人物，受到西方主導的國際政壇高度評價，但在國內反對安倍享有國葬榮譽的日本民眾，除了公帑問題和統一教因素之外，還有不少人是反對安倍晉三政治主張的左派人士，對於安倍推動修改和平憲法感到不滿，其中包含反對日本擴軍、反戰人士，另外還有不滿政府處理福島核災不利的災民以及反核能人士。
即使安倍是日本近代最具影響、就任時間最長的日本首相，但他是否「值得」國葬，在日本國內掀起議論，「國葬中止」、「國葬反對」等關鍵字，成為日本推特熱門話題以及熱搜內容。而岸田推出的止血方案——弔唁外交所獲得的「紅利」，似乎難以為安倍平反，更別說解除自民黨深陷統一教醜聞危機。
面對國內的反彈，以及自身民調受牽連而下滑，岸田仍沒有退縮和後悔，而在儀式結束後，安倍的骨灰也將送返位於山口縣的家族墓園安葬，「安倍晉三時代」也已經落幕。