名家論壇》謝佩蓁／《毒梟聖徒》：又一部韓劇天花板出現

我是廣告 請繼續往下閱讀
言歸正傳，本劇講述一位在底層打滾許久的韓國生意人姜仁久（河正宇飾），因不耐於國內生意上的諸多艱難，為了想賺點快錢，決定挺而走險，跟著哥兒們一起到南美州的蘇利南做水產加工，利用兩國的資訊落差來賺取巨額價差「發大財」。
看似完美的致富之道，在那個毒品猖狂、政治與治安敗壞的國度並沒有想像中容易。原以為賄絡軍方就可以得到保護，殊不知卻得罪了唐人街的黑道老大（張震飾）。在無計可施之下，找了當地受人尊敬的韓國教會牧師全耀煥（黃晸珉飾）幫忙協調，沒想到這才是惡夢的開始，因為他的船隻被查出有古柯鹼、哥兒們無端被殺，自己也鋃鐺入獄，背後搞鬼的，都是笑容慈祥和藹、滿口聖經經文的牧師全耀煥幹的，原來牧師才是真正的大魔頭，坐擁毒品帝國，隻手遮天。然而姜仁久所遭遇的一切，早就看在國情院的特工崔昌浩（朴海秀飾）的眼裡，他以豐厚的薪資邀請姜仁久加入國情局的機密任務，一起協同美國緝毒組織將全耀煥這個大毒梟繩之以法，而跨國緝捕的過程便是這整部劇的重頭戲。
牧師、毒梟、臥底、緝毒探員、落破商人，構成本劇的世界觀，也增添《毒梟聖徒》可看性。河正宇、黃晸珉、朴海秀、趙宇鎮、柳演錫，韓國不可思議的大咖陣容領銜主演，350億韓幣（約8億5000萬台幣）的總製作費，每集超過1億台幣的預算，再次創下韓劇全新天花板。
事實上劇中的牧師毒梟全耀煥確有其人，原型來自韓國毒梟趙奉行。他曾於1990年代至2000年代初在蘇利南大規模的經營走私毒品組織，被當地人稱為『毒王』。他被緝捕到案後，已於2016年服刑時死於心臟衰竭，終年64歲。而現實生活中的「姜仁久」也是真實存在，為了他的安危至今仍以代號「K」稱之，甚至飾演臥底的『崔昌浩』，現實世界中也是不少。
然而這畢竟也已經是二十年前的故事了，現在的蘇里南仍然是毒品氾濫、治安敗壞的國度嗎？顯然蘇利南政府並不以為然。據外媒報導，蘇利南外交部長兼國際事業合作（BIBIS）部長亞伯特拉姆丹（Albert Ramdin），日前對外聲明表達對韓劇《毒梟聖徒》過於誇大不實，有刻意醜化蘇利南的做法感到不滿。讓該國政府長年以來洗去污名的努力化為烏有，並計劃對片商提告。此事引來韓國輿論的熱議，認為就算是好萊塢的作品在指涉敵國或恐怖組織時，也不會指名道姓說是哪個國家與組織，怎麼就韓國人會這麼做？實在有夠失禮。
姑且不論這部片引起的外交風波，整部作品可說再次展現韓國影視的品質與深度。不管是黑道火拼的場面調度，或者是緝毒者、中間的交涉者、毒梟與臥底者之間的爾虞我詐，懸疑緊湊之餘也透露出不少人性的荒謬。例如無論是毒梟牧師或者其信徒，都可以滿口說著聖經典故，但手裡正做著傷天害理的事，讓人不禁懷疑他們口中的信仰，究竟是贖罪用的安慰劑，還是他們信的其實是撒旦？如果說，全耀煥是玩弄宗教話術、操弄人心的佼佼者，那麼能夠深入虎穴、最後全身而退的臥底商人姜仁久，或許更是難能可貴的存在。
《毒梟聖徒》短短六集，但含金量極高，讓人讚嘆韓國影視產業的題材多元，專業演員彼此飆戲的感官享受，以及韓國在跨國影視合作的日臻成熟。
●作者：謝佩蓁／影評人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：[email protected]