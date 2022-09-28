骨頭疼痛竟是癌末！肺癌翁藉雙線治療改善病況、生活品質

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柯政昌主任表示，癌症發展至後期，癌細胞會從原發處向外侵襲，其中，因腦部、骨頭、肝臟、腎上腺等器官血流豐富，很容易讓癌細胞停留生長，尤其肺癌、攝護腺癌、乳癌、多發性骨髓瘤特別常發生骨轉移。當癌細胞侵襲到骨頭，會刺激蝕骨細胞或成骨細胞異常作用，導致骨頭新陳代謝異常，讓骨質疏鬆與容易脆裂，假使沒有立刻介入治療，異常脊椎恐壓迫到神經，輕則四肢痠麻，重則大小便失禁與癱瘓，假使發生在頭骨，則會引起長期頭痛，就算服用止痛藥，也很難改善疼痛感。
然而，部分肺癌骨轉移病患，由於沒有明顯呼吸道症狀，當骨頭出現疼痛，可能誤認為扭傷或拉傷，一般不會認為自己是末期肺癌的患者。柯政昌主任指出，民眾腰痠背痛時，多會先到骨科、復健科、中醫診所就醫，提醒民眾，若症狀都沒有明顯改善，務必要到醫院進行X光與骨骼掃描，避免自己罹患肺癌而不自知。
癌症與骨轉移可雙線同時治療 適量補充鈣質與維生素D很重要
柯政昌主任強調，發生癌症骨轉移時，癌症本身與骨頭轉移病灶必須同時治療，就以肺癌為例，醫師會利用基因檢測，確認癌細胞型別，再藉由標靶治療精準打擊癌細胞，同時間醫生也會用單株抗體或雙磷酸鹽兩大類藥物，阻止骨轉移繼續惡化，在雙線治療同時對抗癌細胞下，病患醫療與生活品質都能有效提升。
柯政昌主任提醒，由於少部分病患在治療癌症骨轉移時，可能發生齒槽骨破壞，因此都會先要求病人先到牙科確認口腔健康，把蛀牙等疾病去除掉，才會正式展開癌症骨轉移治療，也因治療藥物會讓血鈣降低，容易引發肌肉抽筋等現象，期間最好能適量補充鈣片與維生素D，或鈣質含量高的食物。
癌症末期治療成果已大幅提升 充分諮詢專業選擇最合適方式
柯政昌主任呼籲，確診癌症骨轉移雖然都已是癌症末期，但在精準醫學發展下，利用基因定序找出最適合標靶藥物，加上化療、放療、免疫療法，以肺癌為例，5年存活期從過去平均5％至10％，大幅上升至平均20％至30％，按照醫師指示一步一步治療，都能有機會延長存活期，同時降低癌症的生活困擾。此外，衛生福利部特管辦法說明目前新穎的細胞療法適用對象為「標準治療無效的癌症病人與實體癌末期病人」，若為標準療法結束前因缺乏大規模臨床實驗數據，未能證明有療效，加上目前健保未給付，費用也非常高昂，並非每位病患都合適。因此癌症治療前，最好多方詢問專業意見，在資訊充足狀態下，再決定最合適的治療方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55241
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