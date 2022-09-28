2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

骨頭疼痛竟是癌末！肺癌翁藉雙線治療改善病況、生活品質

骨頭疼痛竟是癌末！肺癌翁藉雙線治療改善病況、生活品質
骨頭疼痛竟是癌末！肺癌翁藉雙線治療改善病況、生活品質

健康醫療網

2022-09-28 09:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】新竹臺大分院胸腔內科主治醫師暨教學部主任柯政昌分享，1名75歲高齡阿公具有約50年菸齡，4年前因咳嗽與全身骨頭疼痛到診所就醫，但治療兩個月卻未見好轉，轉至大型院所檢查才意外確診肺癌，經電腦斷層與骨骼掃描後，發現癌細胞已經轉移至骨骼。醫師立即使用標靶藥物控制肺癌與單株抗體藥物治療骨轉移，藉由雙管齊下的治療，老翁不僅肺癌病程獲得控制，行動力也大幅恢復、擺脫骨骼疼痛病況，重拾生活品質。

我是廣告 請繼續往下閱讀
骨骼疼痛沒改善恐是癌症骨轉移　未及時治療最嚴重恐癱瘓

柯政昌主任表示，癌症發展至後期，癌細胞會從原發處向外侵襲，其中，因腦部、骨頭、肝臟、腎上腺等器官血流豐富，很容易讓癌細胞停留生長，尤其肺癌、攝護腺癌、乳癌、多發性骨髓瘤特別常發生骨轉移。當癌細胞侵襲到骨頭，會刺激蝕骨細胞或成骨細胞異常作用，導致骨頭新陳代謝異常，讓骨質疏鬆與容易脆裂，假使沒有立刻介入治療，異常脊椎恐壓迫到神經，輕則四肢痠麻，重則大小便失禁與癱瘓，假使發生在頭骨，則會引起長期頭痛，就算服用止痛藥，也很難改善疼痛感。

然而，部分肺癌骨轉移病患，由於沒有明顯呼吸道症狀，當骨頭出現疼痛，可能誤認為扭傷或拉傷，一般不會認為自己是末期肺癌的患者。柯政昌主任指出，民眾腰痠背痛時，多會先到骨科、復健科、中醫診所就醫，提醒民眾，若症狀都沒有明顯改善，務必要到醫院進行X光與骨骼掃描，避免自己罹患肺癌而不自知。

癌症與骨轉移可雙線同時治療　適量補充鈣質與維生素D很重要

柯政昌主任強調，發生癌症骨轉移時，癌症本身與骨頭轉移病灶必須同時治療，就以肺癌為例，醫師會利用基因檢測，確認癌細胞型別，再藉由標靶治療精準打擊癌細胞，同時間醫生也會用單株抗體或雙磷酸鹽兩大類藥物，阻止骨轉移繼續惡化，在雙線治療同時對抗癌細胞下，病患醫療與生活品質都能有效提升。

柯政昌主任提醒，由於少部分病患在治療癌症骨轉移時，可能發生齒槽骨破壞，因此都會先要求病人先到牙科確認口腔健康，把蛀牙等疾病去除掉，才會正式展開癌症骨轉移治療，也因治療藥物會讓血鈣降低，容易引發肌肉抽筋等現象，期間最好能適量補充鈣片與維生素D，或鈣質含量高的食物。

癌症末期治療成果已大幅提升　充分諮詢專業選擇最合適方式

柯政昌主任呼籲，確診癌症骨轉移雖然都已是癌症末期，但在精準醫學發展下，利用基因定序找出最適合標靶藥物，加上化療、放療、免疫療法，以肺癌為例，5年存活期從過去平均5％至10％，大幅上升至平均20％至30％，按照醫師指示一步一步治療，都能有機會延長存活期，同時降低癌症的生活困擾。此外，衛生福利部特管辦法說明目前新穎的細胞療法適用對象為「標準治療無效的癌症病人與實體癌末期病人」，若為標準療法結束前因缺乏大規模臨床實驗數據，未能證明有療效，加上目前健保未給付，費用也非常高昂，並非每位病患都合適。因此癌症治療前，最好多方詢問專業意見，在資訊充足狀態下，再決定最合適的治療方式。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55241

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

頭頂大危機！　生髮帽真的有效嗎？

胸痛不一定是心臟問題！原因超乎想像　不適應盡速就醫

沙拉清爽好開胃！　小心「李斯特菌」藏身美味裡

越南為5歲以下幼童注射疫苗　多數家長不願意

我是廣告 請繼續往下閱讀