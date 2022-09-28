林襄回歸佛系YouTuber！爽曬日常穿搭 求金主乾爹支持
在IG擁有136萬人追蹤的樂天桃猿啦啦隊女神林襄，由於球場、綜藝主持工作滿檔，YouTube影片更新速度較緩慢，她自嘲是「佛系YouTuber」，睽違3個多月更新影片，昨（27）日推出新單元《開襄之OOTD》，介紹喜歡的配件、飾品，還想廣邀3C和電器用品廠商加入企劃，把人氣化為買氣，她以俏皮口吻說，求金主乾爹乾媽多多支持！
雖然「襄民」大多是男性，不過，林襄曾向《NOWnews今日新聞》透露，其實自己擁有不少女粉絲，會參考她的日常穿搭，嚮往跟她一樣練出好身材，甚至到簽名會要求擁抱、熱烈互動，獲得她大方回應，女粉的支持讓自己很感動。
她昨曬出《開襄》第一集，推薦時尚輕珠寶品牌「Gold Philosophy」，因為珠寶給人的感覺較成熟，這個品牌的設計較為年輕時尚，比較適合她，「偶爾可以裝貴婦、耍耍氣質」，林襄當起帶貨主播，介紹珠寶專業知識和喜歡的手鍊、戒指、項鍊配件，手勢專業度十足，配合扮鬥雞眼也不扭捏，證明自己不是只有傲人身材，在主持方面也很沉穩。
襄民們開心她難得回歸，讚美「林襄真的越來越漂亮，工作態度認真，玩遊戲也是拚盡全力，希望業配越來越多，節目越來越多」、「看襄越來越棒真的好感動 我們都在！加油」、「期待已久的更新！翻白眼直接變鬥雞眼」、「林襄就是香」。