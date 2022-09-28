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兒童急診塞爆！醫師喊「我錯了」：還債的齒輪開始轉動

▲中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，過去兩年高度防疫造成兒童「免疫負債」現象，如今「還債的齒輪開始轉動了！」（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，過去兩年高度防疫造成兒童「免疫負債」現象，如今「還債的齒輪開始轉動了！」（示意圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2022-09-28 09:49:59

指揮中心發言人莊人祥昨（27）日表示目前國內疫情仍在「高原期」，不過各式防疫措施已開始逐漸鬆綁解封，而秋冬之季又是流感的好發時期，對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，現在兒童急診已經開始人滿為患，他之前預期今年冬天「不好過」，如今直呼「我錯了！」不用等到冬天已經開始「還債」。

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▲國內COVID-19疫情未歇，又將進入秋冬流感季。指揮中心今天重申，有症狀的民眾可先使用COVID-19快篩自我檢測。（圖／指揮中心）
▲國內COVID-19疫情未歇，又將進入秋冬流感季。指揮中心今天重申，有症狀的民眾可先使用COVID-19快篩自我檢測。（圖／指揮中心）
謝宗學醫師在臉書發文表示，之前曾預期，國內防疫措施逐步解封後，各種感染症可能在冬天齊發，今年冬天的兒童急診應該不好過。但事實證明，不用等到冬天，現在秋天的兒童急診已經開始人滿為患，讓謝宗學不禁直呼「我錯了！」過去兩年被封印的各式病原體，正在沒有抵抗力的孩子間流竄，高度防疫造成兒童「免疫負債」現象，如今「還債的齒輪開始轉動了！」

謝宗學指出，從8月中旬開始國內疫情升溫，但其實最近的兒童急診，新冠肺炎確診相關病例大概只佔了 1/4，其餘 3/4 病例是其他感染症和非感染相關。謝宗學透露在急診室的觀察，「嚴重咳嗽兒童常是黴漿菌感染造成，連帶細支氣管發炎或氣喘發作病例增加，少數嚴重咳嗽是由呼吸道融合病毒感染所引發，流感開始零星出現」。另外腸胃道感染症這幾天也明顯增加，兒童主要症狀是連續嘔吐和脫水，再傳染給其他家人，推測應該是諾羅病毒；細菌性腸胃炎仍然不時遇到，主要症狀是高燒、腹痛、和嚴重腹瀉，糞便常帶有黏液或血絲。

▲年節假期將近，醫師呼籲民眾，面對外頭虎視眈眈的變種病毒，除了保持良好衛生習慣及接種新冠疫苗外，最好再加打流感疫苗，提升自我免疫力。 （圖／資料圖片）
▲謝宗學指出，最近的兒童急診，新冠肺炎確診相關病例大概只佔了 1/4。其餘 3/4 病例是其他感染症和非感染相關。 （示意圖／資料圖片）
謝宗學進一步示警，「感染症增加，對病原體過敏引起的蕁麻疹也會同步增加；病毒感染變多了，其併發症如肺炎、敗血症、腦炎亦同步增加，兒童加護病房的佔床率持續維持高檔，這是過去兩年未曾有的狀況。一般兒科病房和新冠專責病房幾乎滿床，許多孩子只能在急診候床，走道擺滿了病床，醫護人員疲於奔命，病人和家屬塞滿急診室，一切的一切似乎回到疫情前的場景，只是多加新冠肺炎相關病例攪局，讓場面變得更加混亂」。

謝宗學強調，社會已逐漸恢復到疫情前的生活模式，加上之後入境檢疫將改為「0+7」，未來流感很有可能大舉進入國內造成流行，秋天的兒童急診已經如此，冬天情勢想必更為險峻。不過謝宗學不認為要因此走回頭路再次加強邊境管控或提升國內防疫層級，因為這只是拖延償還免疫負債的時間，但該打的疫苗（流感和新冠）、該注意的個人衛生防護（勤洗手、戴口罩）仍要儘量確實執行。

▲台南市流感疫苗剩餘量僅存不到9千劑，台南市衛生局呼籲家長，儘快帶家中幼童接種流感疫苗。（圖／台南市衛生局）
▲謝宗學呼籲，該打的疫苗（流感和新冠）、該注意的個人衛生防護仍要確實執行。（示意圖／台南市衛生局）
謝宗學最後呼籲，與病毒共存和回歸正常生活模式兩件事同時進行，無法避免孩子生病次數增加，但這只是過度時期，終究我們會回到 2019 年以前的生活。現階段不管到基層診所、醫院門診或急診候診時間將大幅增加，希望家長可以耐心等待。若病情不嚴重的孩子等待時間過長，也是無可奈何的事，希望家長可以體諒。（編輯：倪浩軒）


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