深層靜脈栓塞嚴重後遺症「肺動脈栓塞」　胸痛呼吸急促是前兆

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而深層靜脈栓塞中又以「肺動脈栓塞」最為嚴重，病患初期症狀為呼吸困難、氣喘、咳嗽，易與其他疾病混淆而未意識到可能是肺栓塞。吳典育主任說「肺動脈栓塞」就是深層靜脈栓塞後，血塊往上飄到肺裡面，造成肺部阻織灌流不足及低血氧症，缺氧的血液、血塊卡在血管內造成血流受阻無法回到心臟，就好像水龍頭的入水口被堵住無法出水，血液無法流動，患者的心跳會越來越快，嚴重者會昏倒、引發休克甚至死亡。
吳典育主任補充說明，肺動脈栓塞簡稱肺栓塞，由於初期症狀不典型，會造成臨床醫師診斷上的困難。如果栓塞嚴重，又未及時溶解血栓打通肺動脈，死亡率大約3成；若是急性肺栓塞併發休克，死亡率甚至高達5成以上。好發肺動脈栓塞四大族群: (1) 血液凝固不動 (2) 嚴重創傷造成血管外傷 (3) 本身凝血狀況異常的病患 (4) 有家族史的民眾，應定期就醫檢查才能遠離肺栓塞這個隱形殺手。
吳典育主任分享臨床案例，一位65歲男患者確診為肺栓塞，本來是用健保給付溶栓管治療，可是當天晚上就情況變差，血壓飆高心跳急促，在病情解釋取得家屬同意後緊急使用新一代超音波震碎血栓導管治療才撿回一命，隔天超音波顯示血塊都消失，接著患者持續服用抗凝血劑，術後恢復情況非常好。
新一代的超音波震碎血栓導管治療，除了具備直接溶栓導管外，還多了超音波輔助震碎血栓的功能，醫師在局部麻醉下經由靜脈將導管直接置放在肺動脈，以超音波的能量配合溶栓藥物來清除血栓，血栓清除率超過9成，施打的溶栓藥物劑量約傳統治療的1/5。新一代超音波震碎血栓導管治療可使手術時間大幅縮短，減少溶栓藥物劑量，更大幅降低腦部或身體其他器官出血的風險，對希望快速達標或本身凝血功能異常的患者來說，是相對安全又有效的治療。
血管疾病初期症狀輕微且易被忽略，導致患者通常沒病識感，忽視其重要性。吳典育主任呼籲，民眾如果發現靜脈異常就要趕快到醫院做檢查，並且規律回診及用藥，才能避免病情復發。民眾平時生活上應儘量避免危險因子(如抽菸、過度肥胖)，若長途旅行，應盡量避免久坐久臥，定時起身活動，並搭配適度運動才能預防肺栓塞的威脅。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55253
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