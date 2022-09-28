本土語師資抗議教育部補助學分費不公　盼改善、開正式缺

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本土語學士後教育學分班自救會指出，但目前依法修畢該學分班課程，進而取得教師證之師資，卻難以透過開缺甄選謀得正式教職，甚至連代理教師缺都難以獲得，即使有幸進入國、高中校園授課，仍會面臨到諸多困境及不公平的對待，如能採兼課鐘點方式計酬、同一校能給的授課時數有限需同時兼任多所學校、難以在學校加保勞健保、同事的冷嘲熱諷等。
自救會總召劉維欣表示，「109年學士後本土語教育學分班」的學員是響應《國家語言發展法》，身先士卒的戰士，是首批用行動支持政府政策的人。但2年後卻成為棄卒，「政府遺忘了我們的存在，背棄了要讓學校端開正式教師缺給我們的承諾，甚至連代理缺可領月薪的機會都寥寥可數，幾乎斷了我們的生路。」
劉維欣指出，同樣都是修習「本土語教育學分」，5年300億預算裡的師資培訓經費，正式教師就讀本土語第二專長班，可以享有公費補助助，111年9月之後來讀學士後本土語教育學分班的師資，也能享有學分費的補助和交通費的補助，獨漏109年的第一屆學員，「對於我們這群有熱忱為本土語奉獻一己心力的師資，2年下來犧牲夜間及假日時間努力修習學分，且自行負擔20萬以上學分費的首屆學員情何以堪？」
新北教育工會理事長李曼麗表示，教育部始終沒有把「本土語教學支援人員」當成教師看待，當初定名稱的時候，就被稱為教學支援「人員」，這是教育部長期下來對本土語師資的不尊重和霸凌，因此在今天教師節，教團正式要求教育部將「支援教師」、「教學支援人員」正名為「本土語文專業教師」。
本土語教師徐晶萍說，109年為了響應政府政策的推動，花費時間、金錢、沒有寒暑假的進修，就是為了111年政策上路時，能取得教師證，如今政府寧可鼓勵校內正式教師研習36小時，去考中高級認證，卻沒有考慮到辛苦修課2年、還在「取得本土語合格教師證」之路拼搏教師們。
本土語教師佘素靜針對教支人員在校投勞健保的問題提出想法，她認為相關權責單位應該正視此問題，不要再互相推諉責任及刁難欲加保的本土語教師。
劉維欣表示，教育部於9月26日邀集本土語文學士後教育學分班學員代表召開研商座談會，會中雙方達成初步共識，教育部將會研議就109年至111年9月1日前已修畢學分部分，研議法規修正及經費籌措事宜，規劃一併適用「師資培育之大學辦理學士後教育學分班實施要點」第16點規定（自111年9月1日起就讀本土語文學士後教育學分班，且修習科目成績達70分以上者，每人每學分最高補助獎助金新台幣2000元），盼教育部兌現承諾、勿厚此薄彼，公平對待每一位真心為堆動母語而投入的教師。