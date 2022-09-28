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台灣第一三共關懷弱勢暖心相挺　集食行善愛不停息

台灣第一三共關懷弱勢暖心相挺　集食行善愛不停息
台灣第一三共關懷弱勢暖心相挺　集食行善愛不停息

健康醫療網

2022-09-28 10:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】台灣第一三共公司為落實企業社會責任，以實際行動守護偏鄉弱勢家庭，今年9月23日由董事總經理林雪芬帶領公司同仁參與安得烈慈善協會「食物銀行計畫」食物箱包裝的工作，除捐贈300公斤白米，以及豆奶、肉鬆等食品物資提供安得烈食物銀行，更藉由第一三共同仁的協力，完成235箱食物箱的包裝作業，讓每箱食物箱都滿載著第一三共的愛心與關懷，透過協會傳遞至全台偏鄉弱勢家庭手中。

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安得烈慈善協會以弱勢扶助、急難救助、災害援助和教育推廣為四大核心工作，其中又以食物銀行作為救助的支柱，每月至少送出5,500個食物箱。受到新冠疫情的衝擊使民眾工作機會減少，而物價上漲，對原本生活就艱困的弱勢家庭處境更是雪上加霜。林董事總經理表示，我們希望與安得烈慈善協會合作，透過食物銀行計畫讓弱勢家庭能即時獲得資源，讓最需要照護的孩童與長輩能藉由食物銀行的幫助度過難關。

▲第一三共同仁協力完成235箱食物箱的包裝作業，每箱都滿載著第一三共的愛心與關懷。

安得烈慈善協會執行長羅紹和當天親自在現場解說並協助食物箱包裝，羅執行長提到安得烈在食物箱上有審慎專業的客製化分類以提供弱勢家庭最適當的援助，期望這一路所秉持愛的初衷，能被社會各界認可與支持，也非常感謝第一三共帶領員工熱心參與公益，合力將溫暖和關懷伴隨食物箱遞送出去。第一三共同仁也有感而發，平常我們隨手可得的食物，原來對弱勢家庭竟是無比重要的生活物資，非常珍惜且開心有機會能參與這麼有意義的志工活動。

▲安得烈慈善協會執行長羅紹和(左)致贈感謝狀予台灣第一三共董事總經理林雪芬(右)帶領員工捐贈物資並參與食物箱包裝。

林雪芬董事總經理提到，第一三共集團的企業理念在持續創造革新且能滿足多樣化醫療需求的藥品，為世人的健康，豐富其生活作出貢獻。因此第一三共不僅秉持著以病患為中心的思維，努力提供國人高品質的治療藥物，多年來也積極地參與社會貢獻活動，期望藉由製藥產業資源對社會有所回饋，創造企業永續發展的價值，同時也發揮拋磚引玉的效果，讓各界一同為關懷台灣社會而努力。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55235

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