台灣第一三共關懷弱勢暖心相挺　集食行善愛不停息

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▲第一三共同仁協力完成235箱食物箱的包裝作業，每箱都滿載著第一三共的愛心與關懷。
安得烈慈善協會執行長羅紹和當天親自在現場解說並協助食物箱包裝，羅執行長提到安得烈在食物箱上有審慎專業的客製化分類以提供弱勢家庭最適當的援助，期望這一路所秉持愛的初衷，能被社會各界認可與支持，也非常感謝第一三共帶領員工熱心參與公益，合力將溫暖和關懷伴隨食物箱遞送出去。第一三共同仁也有感而發，平常我們隨手可得的食物，原來對弱勢家庭竟是無比重要的生活物資，非常珍惜且開心有機會能參與這麼有意義的志工活動。
▲安得烈慈善協會執行長羅紹和(左)致贈感謝狀予台灣第一三共董事總經理林雪芬(右)帶領員工捐贈物資並參與食物箱包裝。
林雪芬董事總經理提到，第一三共集團的企業理念在持續創造革新且能滿足多樣化醫療需求的藥品，為世人的健康，豐富其生活作出貢獻。因此第一三共不僅秉持著以病患為中心的思維，努力提供國人高品質的治療藥物，多年來也積極地參與社會貢獻活動，期望藉由製藥產業資源對社會有所回饋，創造企業永續發展的價值，同時也發揮拋磚引玉的效果，讓各界一同為關懷台灣社會而努力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55235
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