世紀颶風伊恩攪局！ NASA三度取消「阿提米絲」發射任務
美國國家颶風中心（National Hurricane Center）通報，近期堪稱「世紀颶風」的颶風伊恩（Hurricane Ian）將從佛羅里達西岸登陸，為了避開這場預計成為四級大颶風的氣候，美國航太總署（NASA）將發射任務一波三折的阿提米絲（Artemis）1號火箭轉移至佛州東岸的飛行器裝配大樓（Vehicle Assembly Building），沒想到才剛安置好，大樓內又傳出火災意外。
颶風伊恩於26日下午登陸古巴西部後，已從熱帶風暴迅速成長為二級颶風，美國國家颶風中心預計登陸佛州西岸後會成長為四級大颶風，佛州多個郡已發布疏散命令，包含坦帕灣區（Tampa Bay Area）超過30萬人避難。而NASA也表示，為了躲避這場世紀颶風，已經兩度決定暫停試射的阿提米絲1號發射任務只能第三度中止計畫。
NASA於昨（27）日指出，阿提米絲1號發射任務的太空發射系統（Space Launch System）和獵戶座飛船（Orion Spacecraft）已從佛州東岸的甘迺迪太空中心（KSC）的39B發射台，移進泰特斯維爾（Titusville）的飛行器裝配大樓，該棟建築處於颶風登陸點的另一邊。
此外，甘迺迪太空中心也對外證實，大約在阿提米絲1號發射任務暫定取消轉移當晚11時45分左右，飛行器裝配大樓內發生火災意外，不過經過緊急疏散員工後並沒有造成人員傷亡，NASA表示阿提米絲1號沒有危險，團隊也會繼續在飛行器裝配大樓檢修阿提米絲，預計必須等到10月17日至31日才有發射機會。