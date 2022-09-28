被政變？習近平神隱逾10天　大陣仗露面破「遭軟禁」消息

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不過習近平27日下午在北京展覽館現身，並參觀了「奮進新時代」主題成就展，包含中共中央政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正等常委都到場陪同參觀，其他如在京中共中央政治局委員、中央書記處書記、全國人大常委會副委員長、國務委員、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長、全國政協副主席以及中央軍委委員等人也都參觀了展覽。這是習近平出訪中亞反囫北京後，相隔10多天的首次露面。
前中央黨校校刊《學習時報》副編審、中國問題專家鄧聿文表示，習近平神隱是為了遵守嚴格的防疫規定，「動態清零是習近平堅持的政策，他做為國家領導若不遵守這個規定，你讓別人怎麼遵守？別人更不可能遵守這個規定了，所以他要做榜樣」。
鄧聿文還提到包含今年7月訪問香港後，習近平也曾神隱13天，今年初在北京冬奧期間，習近平在2月7日至16日也未露面，去年北戴河會議後，習近平在8月1日至16日也是在大眾面前消失。
中國民主黨全國委員會主席王軍濤指出，先前習近平沒露面也有政變傳言，但並未形成規模。這次習近平提前從中亞回國、北方戰區緊急換將、習缺席21日軍方會議，出現多個訊號，導致被奪權的消息甚囂塵上。
王軍濤表示，習近平沒有出席上合晚宴就提前回國，原本依規定若無法出席應該提前通知，但習卻臨時缺席，說明中國發生事情，不過目前中共在政治綱領和人事安排上，各方雖仍在角力，但預估習要登頂的懸念不大。