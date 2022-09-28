響應公益！酒店推限量粉紅主題房、粉紅下午茶

呼籲關注乳癌防治，高雄洲際酒店即日起推出每日限量粉紅公益主題房，主題房的部份營收將捐贈「2022裙襬澎澎RUN」指定合作基金會；此外，更同步於BL.T33大廳酒吧推出粉紅主題下午茶和粉紅能量特調組，並邀請房客加碼直接捐款予台灣癌症臨床研究發展基金會，即可領取粉紅能量特調電子折價券，以實際行動支持乳癌防治關懷。
高雄洲際酒店響應「2022裙襬澎澎RUN」，即日起至11月30日推出限時限量粉紅公益主題房，專案含全自助式早餐每房兩客、粉紅主題迎賓西點、粉紅小澎裙等；前50名成功預訂入住房客，更可帶走SONY集團旗下So-net曾任日本乳癌活動大使的momo熊或其朋友comomo熊限量玩偶1隻。粉紅主題房專案房價預計自8,100元起，實際營收將提撥5%捐贈「裙襬澎澎RUN」指定合作的台灣癌症臨床研究發展基金會，粉紅公益主題房可入住期間自即日起至11月30日止。
高雄洲際酒店大廳酒吧BL.T33即日起至11月30日止，同步推出期間限定的同名粉紅能量特調組、粉紅主題下午茶。「粉紅能量同名特調組」共兩杯，主軸以濃郁果香的微甜口感發想；「粉紅能量主題下午茶」由洲際行家主廚余俊傑、甜點主廚陳一輝以粉色蓬裙及粉色球鞋等主題創作，獻上粉紅路跑及乳癌防治相關造型茶點，每日限量推出。