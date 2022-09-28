三颱共舞將再現？又一熱低壓生成 準颱風「洛克」路徑曝
目前西北太平洋正有中度颱風「諾盧」和輕度颱風「庫拉」，而今（28）日早上8時，在琉球東南方海面上，又生成一個熱帶性低氣壓（TD21），中央氣象局預估，其在未來24小時有機會發展成今年第18號颱風「洛克」（Roke，美國命名，原意為「查莫羅人」男性名字），但由於諾盧和庫拉都在減弱中，要像9月中的「南瑪都」、「梅花」、「莫柏」出現「三颱共舞」的景象，機率很低，且洛克未來路徑應該是北移動，強度也不強，對台灣沒有直接影響。
氣象局預報員曾昭誠指出，TD21中心位置目前在台北東南東方1196公里的海面上，預計24小時內會發展成輕度颱風「洛克」，路徑大直朝西北方、日本的方向行進，但由於整體環境不佳，預估在變為颱風後，洛克只能維持「輕颱下限」 ，甚至到日本南方海面時，又有在減弱為熱帶低壓的可能，對台灣並無影響。
此外，曾昭誠表示，西北太平洋目前有2個颱風，1個將變為颱風的熱低壓，但未來24小時要看到「三颱共舞」機率較低，因為台灣南方的「諾盧」已經登陸越南，結構將被破壞，日本附近的「庫拉」在未來24小時也會慢慢減弱為熱低壓，因此，除非TD21發展速度突然變快，趕上諾盧、庫拉的衰弱速度，才會有三颱共舞的可能。
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