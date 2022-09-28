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晶圓設備支出達300億美元　SEMI：台灣為2022年領頭羊

▲SEMI國際半導體產業協會今（28）日公布最新一季全球晶圓廠預測報告，2022年全球晶圓廠設備支出總額將較前一年成長約9%，達到990億美元新高。（示意圖／NOWnews資料照）
▲SEMI國際半導體產業協會今（28）日公布最新一季全球晶圓廠預測報告，2022年全球晶圓廠設備支出總額將較前一年成長約9%，達到990億美元新高。（示意圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-09-28 10:34:54

SEMI國際半導體產業協會今（28）日公布最新一季全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast），2022年全球晶圓廠設備支出總額將較前一年成長約9%，達到990億美元新高，台灣作為2022 年晶圓廠設備支出領頭羊，總額較去（2021）年增長47%來到300億美元。SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，全球晶圓廠設備市場在新晶圓廠及製程技術升級的推波助瀾下，預計在2022年到2023年間仍將維持高度的設備採購支出。

SEMI公布最新一季全球晶圓廠預測報告指出，2022年全球晶圓廠設備支出總額將較前一年成長約9%，達到990億美元新高，預計今年和 2023 年的全球晶圓廠產能仍持續成長。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，全球晶圓廠設備市場在新晶圓廠及製程技術升級的推波助瀾下，預計在2022年到2023年間仍將維持高度的設備採購支出。

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SEMI指出，台灣為2022年晶圓廠設備支出領頭羊，總額較去（2021）年增長47%來到300億美元；韓國則小跌5.5%，以總額222 億美元排名第二；第三名的中國也自去年高峰下滑 11.7%，收在200億美元。

歐洲與中東地區今年支出可望創下該區歷史紀錄，達66億美元，高效能運算應用對於先進製程的強勁需求，推動該區業者積極投資，規模雖然不比其他前段班地區，但141%的同比增長躍升幅度驚人。美洲及東南亞地區2023年的設備投資金額預期也將打破紀錄。

根據SEMI全球晶圓廠預測報告，全球晶圓設備業產能連年增長，繼2021年提升7.4%之後，今年增幅將近8%，來到7.7%。

SEMI表示，上次年增率達8%需回溯至2010年，當時全球月產能每月僅1600 萬片（8吋約當晶圓），幾乎僅是2023年預估月產能2900 萬片的一半，2023年產能預期將持續提升，成長幅度達5.3%。

SEMI提到，2022年，全球半導體廠商積極擴充產能，共計167座晶圓廠和生產線進行產能擴充，用於產能擴充的設備支出比重佔整體設備支出超過84%，預計明年仍有129座晶圓廠和生產線將持續提升產能，佔整體設備支出比例79%。

至於晶圓代工業者則一如預期，為2022年和2023年設備採購的最大來源，約佔53%，其次是記憶體業者，分佔2022年的32%以及2023年的33%。絕大部分產能成長也將集中於此兩大產業別。

9月出版的最新SEMI全球晶圓廠預測報告涵蓋全球1453家廠房和生產線，並包含於2022年及預計未來之後可能開始量產的148座廠房及生產線。

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