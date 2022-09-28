投資族哭哭！1圖揭今年報酬「85年來最慘」 網：練心臟
今年全球受到疫情以及通膨影響，投資市場大環境波動劇烈，再加上俄烏戰爭從年初開打至今仍未見和平曙光，諸多因素都讓今年的金融市場備受考驗。而外國財經智庫「Compound Capital」創辦人比列羅（Charlie Bilello），日前也在個人推特分享了一張圖表，表中可以看見2022年的股債投資報酬率截至9月23號為止是「-19.3％」，寫下自1937年以來的最慘紀錄，讓網友大嘆「心臟越練越強！」
比列羅的計算是假設投資人將資金以「6：4」的比例，分別投入美國股市標普500指數與美債，在這樣的股債配置下，比列羅計算出從1928年至今的報酬率，可以看見2022年的「-19.3％」是自1937年以來的最慘紀錄，2008年次貸風暴造成金融海嘯，但當年報酬率「-13.9％」都還要比今年好得多。
而台灣財經專家王伯達也在臉書粉專轉發了這張圖表，直呼「2022年絕對是日後資本市場會載入史冊的一年」，網友也紛紛在底下留言回覆說，「心臟會越練越強的，但前提是不能被抬出場」、「今年債市跌到吐奶」、「80年一遇，以後應該不會更差了」、「史冊最近幾年厚度大增」。
王伯達也建議，若是已退休人士，可能要重新檢視自己的資金提領計畫，而一般大眾則是可以思考，如此市場表現背後的通膨與利率環境，會否成為未來的新常態。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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