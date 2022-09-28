日台交流協會訪鄭朝方 盼共推科技城市外交

鄭朝方說，台積電作為台灣重要護國神山之一，新進製程的研發基地和最新半導體生產線都在設置新竹地區，而竹北市則是新竹地區各領域科技產業人才選擇駐地生活的第一選擇，是台灣科技生活圈最重要的新興都市。
鄭朝方認為，竹北市與日本的熊本市相同，有悠久的文化底蘊，也受惠於台積電的落腳，很高興有機會和橫地晃副代表交流，除了達成未來能夠推展日本與竹北做科技城市外交的共識外，也表達感謝，因為這次政見有非常多的交通建設改革藍本，就是源自於日本的典範，如仿效日本的通學路打造安全之島、道路構造令的規範道路設計、路平施作工程等都是非常重要的參考指標。也希望能夠持續跟日本做交流、學習。
橫地晃副代表表示，竹北跟日本許多新興科技業匯聚而發展的城市有許多雷同之處，期待往後能夠有機會常與竹北交流，更期待能在剩下的任期學習客家文化。他也肯定鄭朝方在竹北提出的建設力、科技力、教育力、文化力、永續力等五力政見；無論交通建設、城市休憩空間優化、文化治理理念等都是當代城市治理的潮流。
橫地晃副代表進一步表示，這是第一次與新竹縣在地的政黨單位進行交流，非常感佩鄭朝方在地經營的理念與其對政治工作上的熱誠，並預祝鄭朝方能夠勝選竹北市長；未來，在兩邊國門的開放下，可以實質的與日本相關城市進行經驗交流，以創造兩國與城市間友好的互助關係。
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